Napoli | violentata in Circumvesuviana | i tre giovani si difendono | ' Era condiscendente'

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Continua ad alimentare molte polemiche e discussioni la terribile vicenda del presunto stupro di gruppo avvenuto in provincia dinei giorni scorsi. La ragazza che sarebbe stataall'interno dell'ascensore della stazionea San Giorgio a Cremano, spera di ottenere giustizia, ma nel frattempo i tre protagonisti della violenza continuano a difendersi e a sostenere che si sia trattato di rapporti consenzienti. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, infatti, nel nuovo interrogatorio effettuato nella mattinata di giovedì 7 marzo da parte del giudice per le indagini preliminari, Valeria Montesarchio, sarebbe emerso proprio questo dalle parole dei tre. Tuttavia, il magistrato ha deciso di convalidare comunque i provvedimenti di fermo per violenza sessuale di gruppo.Stupro di gruppo a, i tre protagonisti si: 'La ...

marcofurfaro : Ancora uno stupro, ancora una violenza sulle donne. Una ragazza di 24 anni, alla stazione della circumvesuviana di… - Corriere : Violentata in ascensore, chi sono i 3 giovani fermati Ecco dove è stata aggredita - Agenzia_Ansa : Abusi su una donna nella #Circumvesuviana, tre fermi -