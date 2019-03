Napoli - Colpo al clan Sibillo | 15 arresti

Napoli - uomo ucciso tra la folla : raggiunto da un colpo di pistola alla testa : Un uomo è stato ucciso a Mugnano, in provincia di Napoli, raggiunto un solo colpo di pistola alla testa. Si tratta di Giovanni Pianese, venditore ambulante di prodotti ittici. Aveva 63 anni. Ancora da accertare la dinamica dell’omicidio. L’uomo si trovava in strada, tra la folla. Il fatto è avvenuto attorno alle 20 non lontano dalla abitazione della vittima. La zona è particolarmente frequentata per la presenza di diversi esercizi ...

Napoli - giallo nella base Us Navy : militare Usa trovato morto con un colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...

Napoli - giallo nella base Nato : militare Usa trovato morto con un colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...

Napoli - colpo da 120mila euro al Suor Orsola Benincasa : tre arresti : Avevano svaligiato l'area informatica del Suor Orsola Benincasa, portando via 111 supporti informatici, prevalentemente computer, da un'area attrezzata dell'istituto universitario. Un danno di 120mila ...

Napoli - immigrato ferito al gluteo da un colpo di pistola nella notte : Un immigrato della Repubblica Dominicana di 25 anni è stato ferito da un colpo di pistola questa notte in via Filippo Maria Briganti, a Napoli. Il giovane è stato raggiunto da un proiettile al gluteo ...

Colpo di scena : Marek Hamsik rimane al Napoli : Solo pochi giorni fa il capitano dei partenopei salutava compagni e città cantando e invece la notizia, appena battuta dalle agenzie, ha dell'eclatante con la società Napoli calcio che con un comunicato ufficiale fa sapere che "Marekiaro" non lascerà il Napoli. Ecco il testo diffuso dagli azzurri su Twitter: "Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita ...

Napoli - colpo grosso a Santa Lucia : trafugati dipinti e gioielli per un milione e mezzo : I ladri sono andati a colpo sicuro. Chi è riuscito a introdursi nel lussuoso appartamento un tempo abitato da un noto e stimato avvocato civilista napoletano scomparso qualche anno fa sapeva bene il ...

Napoli - colpo grosso al Bar Moccia : 'Posillipo abbandonato - andiamo via' : 'Rabbia e delusione fanno venire voglia di andare via da qui'. Donato Balzerano, direttore dello storico Bar Moccia, lancia parole dure sullo 'stato di abbandono di Posillipo'. Lo sfogo del 53enne ...

Diretta/ Milan-Napoli - risultato live 0-0 - streaming video DAZN : i rossoneri provano ad affondare il colpo : Diretta Milan Napoli, streaming video DAZN: le due squadre si affrontano per la prima di due sfide ravvicinate, giocheranno anche in Coppa Italia.

Dalla Spagna : colpo Napoli - preso il centrocampista Fornals dal Villarreal : Dalla Spagna arriva una clamorosa novità di mercato che riguarda il Napoli . Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' il club di De Laurentiis è ai dettagli per l'arrivo alla corte di Ancelotti ...

Napoli-Lazio - Immobile accorcia le distanze con un colpo da biliardo : si riapre il match del San Paolo [VIDEO] : L’attaccante biancoceleste dimezza lo svantaggio, punendo Meret con un preciso destro che termina la sua corsa in fondo al sacco La Lazio torna in partita al San Paolo, accorciando le distanze grazie al bel gol di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste trova l’undicesima rete in questo campionato, bucando Alex Meret con un preciso destro che termina la sua corsa sul palo più lontano della porta difesa dall’ex ...

I botti di mercato - il Milan piazza il doppio colpo dopo l’addio di Higuain : clamorosa decisione del Genoa in attacco - nuovi innesti per Spal - Lazio e Napoli [FOTO] : 1/21 ...

Il calciomercato oggi – Colpo grosso del Napoli - scatenato il Bologna : Il calciomercato oggi – Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante Colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su Facundo ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : il Napoli vicino al colpo - missione del Frosinone ed innesto Fiorentina : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su ...