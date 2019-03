Nanga Parbat | Nardi e Ballard sono morti

Sono stati individuati i corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat : Dopo giorni di ricerche, i due alpinisti morti sul pericoloso “sperone Mummery” Sono stati avvistati con un telescopio

Daniele Nardi e Tom Ballard sono ufficialmente morti sul Nanga Parbat - "individuati i corpi" : "Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom". Lo annuncia su Twitter l'ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo.

Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat - l’addio della fidanzata di Ballard : “La montagna prende - la montagna dà” : “La montagna prende, la montagna dà…“: lo scrive su Facebook Stefania Pederiva, fidanzata di Tom Ballard, alpinista britannico disperso dal 24 febbraio scorso insieme all’italiano Daniele Nardi su un versante del Nanga Parbat, in Pakistan. Le ricerche dei dispersi sono state definitivamente sospese. “Occhi trasparenti come l’anima pura di un ragazzo che viveva per stare nella natura, un viso così dolce non ...

E’ finita - concluse le ricerche sul Nanga Parbat : Nardi e Ballard non verranno recuperati : Le operazioni di recupero sulla parete Diamir del Nanga Parbat sono state dichiarate concluse, tutto il materiale (effetti personali, attrezzatura e computer portatili) è stato recuperato dal campo base (per essere recapitato alle famiglie): Daniele Nardi e Tom Ballard resteranno per sempre sulla “montagna killer“, rimarranno impresse nella memoria le sagome blu e rossa (i colori delle due giacche a vento) avvistate sullo Sperone ...

Ricerche Nanga Parbat – Problemi tecnici su elicotteri : aviazione pakistana a lavoro per permettere un nuovo decollo : Alpinismo: Ricerche Nardi, aviazione pakistana sta risolvendo Problemi tecnici sugli elicotteri “All’aviazione pakistana stanno risolvendo dei Problemi tecnici sugli elicotteri, appena risolti saranno pronti per il decollo da Skardu alla volta del Nanga Parbat“. Lo comunica lo staff dell’alpinista italiano Daniele Nardi, scomparso sul Nanga Parbat dopo che ieri gli elicotteri non erano riusciti a portarsi al campo ...

