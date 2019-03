Nanga Parbat | ambasciatore italiano | Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti

Nanga Parbat - individuati i corpi di Nardi e Ballardi - ma non saranno recuperati : "Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri ...

Nardi e Ballard morti sul Nanga Parbat : tutto sull’alpinista italiano - primo nato sotto il Po a scalare Everest e K2 : Alpinismo: addio a Daniele Nardi, primo nato sotto il Po a scalare Everest e K2 Il mondo dell’alpinismo piange la scomparsa di Daniele Nardi, la conferma del riconoscimento da parte di Alex Txikon e dei soccorritori dei corpi dello scalatore italiano e di Tom Ballard a circa 5900 metri sul Nanga Parbat, nel nord del Pakistan, spegne l’ultima fiammella di speranza. nato a Sezze, nel basso Lazio, il 24 giugno 1976, Nardi è il ...

Alpinismo - Ricerche Nanga Parbat – Il terribile annuncio : “Nardi e Ballard sono morti” : Alpinismo: Ambasciatore Pontecorvo conferma che le sagome individuate sul Nanga Parbat sono di Nardi e Ballard, morti gli alpinisti “Con grande dolore informo che le Ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate avendo Alex Txikon e i soccorritori confermato che le sagome individuate a circa 5900 metri sono quelle di Daniele e Tom. R.I.P.“. Lo scrive su twitter Stefano Pontecorvo, ambasciatore italiano in Pakistan. ...

Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat - l’addio della fidanzata di Ballard : “La montagna prende - la montagna dà” : “La montagna prende, la montagna dà…“: lo scrive su Facebook Stefania Pederiva, fidanzata di Tom Ballard, alpinista britannico disperso dal 24 febbraio scorso insieme all’italiano Daniele Nardi su un versante del Nanga Parbat, in Pakistan. Le ricerche dei dispersi sono state definitivamente sospese. “Occhi trasparenti come l’anima pura di un ragazzo che viveva per stare nella natura, un viso così dolce non ...

