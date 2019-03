Motorola rilancia lo Startac come dispositivo pieghevole!

surface-phone

(Di sabato 9 marzo 2019) Chi di voi ricorda il? Uno dei cellulari simbolo degli anni 90? Beh.. E’ ritornato! Con display pieghevole, fotocamera e soprattutto a colori!Chiaramente è uno scherzo. O meglio, non proprio. La metafora con loè sicuramente un’azzardo, ma l’epoca in cui ho vissuto ha condizionato troppo la visione degli “smartphone” a conchiglia, e non ho potuto fare a meno di paragonare locon il concept di cui vi parlerò in questo articolo. Per chi dovesse essere troppo giovane, forse la metafora con il Motorale Razr dovrebbe dare un pochino più senso a quanto vi sto descrivendo, ma vabeh…Ciò di cui voglio parlarvi oggi non è l’ultimo l’ultimo modello di budget phone, ma esattamente l’opposto: un: arriva l’evoluzione delloOrmai se ne parla tutti i giorni. I ...

Win_insiders : #Motorola rilancia lo #startac pieghevole -