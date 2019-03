MotoGp | Qualifiche Qatar – Primi screzi della stagione | Marquez fa infuriare Petrucci

MotoGp - Qualifiche Qatar – Vinales esuberante - Dovizioso esaltato e Marquez polemico su Petrucci : “Danilo ha fatto lo stesso con me” : Vinales, Dovizioso e Marquez palesano le loro impressioni dopo le prime Qualifiche del campionato mondiale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla prima fila ...

MotoGp – Vinales show in Qatar - qualifiche nel segno dello spagnolo : prima fila da brividi a Losail [TEMPI] : Maverick Vinales domina le qualifiche del Gp del Qatar: il pilota della Yamaha senza rivali a Losail, è lui il primo pole man del campionato mondale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che fin da subito però hanno escluso dai giochi Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia, nonostante delle Fp1 da leader, ...

MotoGp - Qualifiche Qatar – Caduta per Jorge Lorenzo : l’ennesima scivolata gli costa l’accesso in Q2! [VIDEO] : Nuova Caduta per Jorge Lorenzo sul circuito di Losail: il pilota spagnolo scivola nel momento decisivo della Q1 e manca l’accesso in Q2 Non ha fine la sfortuna che sembra perseguitare Jorge Lorenzo. Seconda Caduta per il pilota maiorchino sul circuito di Losail, questa volta avvenuta durante le qualfiche. Lorenzo è finito fuori pista nel momento decisivo della Q1, mentre occupava la seconda posizione. Il pilota Honda non ha potuto ...

MotoGp Qatar 2019 live - prove libere 3 e qualifiche in diretta dalle 13.10 : Tutto questo, insomma, per ribadire che il 2019 sarà un anno di spettacolo e guerre, ingrendienti fondamentali in questo sport. Honda , Ducati e Yamaha hanno scommesso tutto su questa stagione. 'All ...

MotoGp - GP Qatar 2019 : Marc Marquez e la Honda fanno paura per le qualifiche. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi devono recuperare : Non c’è trucco, non c’è inganno: la Honda e Marc Marquez vanno forte e per gli avversari c’è da preoccuparsi. Da questo concetto si parte per presentare le qualifiche del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar), il sei volte campione del mondo ha fatto vedere di aver superato definitivamente i suoi problemi fisici e guida da Dio la RC213V. La moto nipponica, tra le mani del “93”, vola ...

