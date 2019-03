MotoGP Qatar | Vinales centra la prima pole dell' anno

MotoGP - Vinales si prende la pole in Qatar : dietro Dovizioso e Marquez - beffa Rossi e Lorenzo : Yamaha in pole position nel Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale Motogp. Maverick Vinales ha fatto segnare il miglior tempo in 1'53"546 precedendo la Ducati di Andrea Dovizioso, secondo a 198 millesimi, e la Honda Hrc del campione del mondo Marc Marquez, terzo a 199 millesimi. Lo s

MotoGP - Qualifiche Qatar – Primi screzi della stagione - Marquez fa infuriare Petrucci : “il Campione mi ha ostacolato” : Danilo Petrucci molto arrabbiato dopo le Qualifiche del Qatar: il pilota Ducati ostacolato da Marc Marquez che ne sfrutta la scia e arriva 3° Le Qualifiche del primo gran premio della stagione sono appena terminate e i piloti MotoGp hanno iniziato a fare sul serio. Al termine delle Q2 sono arrivati i Primi screzi del nuovo anno che si preannuncia subito infuocato. Protagonisti Danilo Petrucci e Marc Marquez: il pilota Ducati è apparso ...

MotoGP - Qualifiche Qatar – Vinales esuberante - Dovizioso esaltato e Marquez polemico su Petrucci : “Danilo ha fatto lo stesso con me” : Vinales, Dovizioso e Marquez palesano le loro impressioni dopo le prime Qualifiche del campionato mondiale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla prima fila ...

MotoGP - Valentino Rossi e Jorge Lorenzo fuori dalla lotta per la pole position in Qatar : Delusione per 2: Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Campioni che in Qatar rallenatono e quindi non riescono a sfidare i rivali per partire davanti nel primno Gp della stagione. Inizia, quindi, in salita ...

Motomondiale : è di Vinales prima pole in MotoGP. Disastro Rossi in Qatar : E' di Maverick Vinales su Yamaha la prima pole position stagionale della Motogp. In Qatar, lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo ...

Danilo Petrucci MotoGP GP Qatar 2019 : “Spiace avere perso la seconda fila - Marquez mi curava molto” : Danilo Petrucci era uno dei grandi favoriti per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma il pilota della Ducati si è dovuto accontentare della settima piazza, un risultato inferiore alle aspettative per il ternano che sperava di essere più avanti ma che è stato innervosito da Marc Marquez durante le qualifiche. Il centauro italiano era tra i più veloci in pista ma è stato ostacolato dal Campione del Mondo che gli ha impedito di ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Qatar 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Vinales in pole - Dovizioso secondo - Valentino Rossi 14° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha ha piazzato il tempone e scatterà così al palo nella gara di domani appena davanti ad Andrea Dovizioso e a Marc Marquez: si preannuncia una gara particolarmente equilibrata e molto aperta per la vittoria. Grande delusione per Valentino Rossi che è soltanto 14esimo, il Dottore sarà chiamato a una grande rimonta in ...

MotoGP – Vinales show in Qatar - qualifiche nel segno dello spagnolo : prima fila da brividi a Losail [TEMPI] : Maverick Vinales domina le qualifiche del Gp del Qatar: il pilota della Yamaha senza rivali a Losail, è lui il primo pole man del campionato mondale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che fin da subito però hanno escluso dai giochi Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia, nonostante delle Fp1 da leader, ...

MotoGP - Qualifiche Qatar – Caduta per Jorge Lorenzo : l’ennesima scivolata gli costa l’accesso in Q2! [VIDEO] : Nuova Caduta per Jorge Lorenzo sul circuito di Losail: il pilota spagnolo scivola nel momento decisivo della Q1 e manca l’accesso in Q2 Non ha fine la sfortuna che sembra perseguitare Jorge Lorenzo. Seconda Caduta per il pilota maiorchino sul circuito di Losail, questa volta avvenuta durante le qualfiche. Lorenzo è finito fuori pista nel momento decisivo della Q1, mentre occupava la seconda posizione. Il pilota Honda non ha potuto ...

Lewis Hamilton in Qatar - le FOTO dal paddock della MotoGP 2019 : Prima di scambiare i caschi con Morbidelli e Quartararo, il campione del mondo di F1 ha studiato da vicino le loro M1. Già fissato il prossimo appuntamento con la MotoGP: al termine della stagione di ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : domani la gara (10 marzo). Orario - programma - tv e streaming : domani si chiuderà il primo weekend del Motomondiale 2019 con la domenica del Gran Premio del Qatar, prima tappa della stagione. A Losail si disputerà il primo dei 19 round che compongono il calendario della MotoGP, con 22 piloti ai nastri di partenza per succedere Marc Marquez nell’albo d’oro della classe regina. Il sette volte campione iridato della Honda parte con i favori del pronostico alla vigilia del primo round stagionale ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Qatar 2019 : risultato e classifica delle qualifiche : A Losail si sono disputate le qualifiche del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Nel deserto si è assegnata la pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani, la battaglia è stata furente con tutti i top rider assoluti protagonisti: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo non si sono tirati indietro. Di seguito la Griglia di partenza del GP del Qatar ...

MotoGP – Crutchlow e Nakagami staccano il pass per la Q2 in Qatar : disastro per Valentino Rossi in Q1 : Prima parte di qualifiche nel segno di Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami: Valentino Rossi clamorosamente fuori dalla Q1 in Qatar Prima della Q2, nella quale si deciderà la griglia di partenza del Gp del Qatar, si è assistito alla prima parte della sessione di qualifica. Tra i piloti a passare dalla Q1 anche nomi altisonanti come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Pecco Bagnaia e Andrea Iannone. Ad approdare in Q2 sono però Cal Crutchlow ...

MotoGP Qatar - Honda : «Lorenzo sarà in pista - nessuna lesione» : LOSAIL - Jorge Lorenzo non ha subito ' nessuna grave lesione ' dopo la caduta spettacolare all'inizio delle prove libere 3 in Qatar sul circuito di Losail. È quanto conferma sul suo profilo twitter la ...