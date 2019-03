MotoGp – Marquez risponde a tono a Petrucci | “benvenuto fra i grandi! La strategia serve

MotoGp - Analisi Qualifiche Losail 2019 : Yamaha paradiso e inferno - la Ducati c’è! Marc Marquez furbo : Le prime Qualifiche del GP di Losail (Qatar) del Mondiale 2019 di MotoGP sono andate in archivio e gli spunti sono diversi, come è anche normale trattandosi di “primo giorno di scuola”. In condizioni piuttosto insolite, con temperature basse ed un vento fastidioso, il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a porre il proprio sigillo. Ci si riferisce a Maverick Vinales che, in sella alla Yamaha, ha saputo interpretare alla ...

MotoGp - Qualifiche Qatar - Primi screzi della stagione - Marquez fa infuriare Petrucci : 'il Campione mi ha ostacolato' : ... Paolo Ciabatti, che nonostante l'espressione in volto tradisse la sua insoddisfazione, si è espresso con diplomazia : ' siamo contenti che il Campione del mondo si è preoccupato di noi '. Sulla ...

Marc Marquez MotoGp GP Qatar 2019 : “Essere in prima fila è fondamentale. Con Petrucci? Oggi la strategia l’ho usata io…” : Marc Marquez partirà terzo domani nel Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP al termine di una qualifica (clicca qui per la cronaca) nella quale, come spesso accade, ha fatto parlare di sé. Il portacolori della Honda, infatti, ha seguito come un’ombra Danilo Petrucci lungo tutto il Q2, facendo innervosire palesemente il pilota umbro e, contemporaneamente, sfruttandone la scia, fino a raggiungere la prima fila, ad un solo millesimo dalla ...

MotoGp - Qualifiche Qatar – Primi screzi della stagione - Marquez fa infuriare Petrucci : “il Campione mi ha ostacolato” : Danilo Petrucci molto arrabbiato dopo le Qualifiche del Qatar: il pilota Ducati ostacolato da Marc Marquez che ne sfrutta la scia e arriva 3° Le Qualifiche del primo gran premio della stagione sono appena terminate e i piloti MotoGp hanno iniziato a fare sul serio. Al termine delle Q2 sono arrivati i Primi screzi del nuovo anno che si preannuncia subito infuocato. Protagonisti Danilo Petrucci e Marc Marquez: il pilota Ducati è apparso ...

MotoGp - Qualifiche Qatar – Vinales esuberante - Dovizioso esaltato e Marquez polemico su Petrucci : “Danilo ha fatto lo stesso con me” : Vinales, Dovizioso e Marquez palesano le loro impressioni dopo le prime Qualifiche del campionato mondiale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla prima fila ...

Danilo Petrucci MotoGp GP Qatar 2019 : “Spiace avere perso la seconda fila - Marquez mi curava molto” : Danilo Petrucci era uno dei grandi favoriti per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma il pilota della Ducati si è dovuto accontentare della settima piazza, un risultato inferiore alle aspettative per il ternano che sperava di essere più avanti ma che è stato innervosito da Marc Marquez durante le qualifiche. Il centauro italiano era tra i più veloci in pista ma è stato ostacolato dal Campione del Mondo che gli ha impedito di ...

MotoGp – Caduta Marc Marquez - lo spagnolo si ripete durante le FP4 [VIDEO] : Marc Marquez cade anche durante le Fp4: il pilota spagnolo della Honda recupera subito la sua due ruote, torna ai box e subito dopo in pista Dopo le due cadute di Jorge Lorenzo e Marc Marquez durante le Fp3 del Gp del Qatar, anche durante le Fp4 si assiste ad un capitombolo del sette volte campione del mondo. Il pilota spagnolo è infatti scivolato sulla pista di Losail, danneggiando un’aletta della sua due ruote. Marquez ha ...

MotoGp – Gp del Qatar - il simpatico pronostico in versione Lego : Marquez deluso - Rossi sorridente [FOTO] : Il Gp del Qatar si avvicina sempre più: il simpatico pronostico Lego che spopola sul web Si avvicina sempre più il momento in cui si accenderanno i semafori verdi sul circuito di Losail per la prima gara della stagione 2019 di MotoGp. In attesa di vedere, domani pomeriggio, tutti i piloti schierati in griglia per la partenza del Gp del Qatar, oggi assisteremo allo spettacolo delle qualifiche, che si prospettano infuocate, con Valentino ...

