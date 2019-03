MotoGp – Le due facce della Yamaha! Vinales in pole | Valentino Rossi nelle retrovie | la

MotoGp - Fp2 Qatar – Vinales va veloce - Marquez lo beffa : duello a tutto gas sul circuito di Losail [TEMPI] : Marc Marquez beffa Vinales e si va a prendere la prima posizione nelle Fp2: i tempi della seconda sessione di prove libere sul circuito di Losail Dopo i test invernali, classico antipasto che precede l’inizio di stagione, i piloti di MotoGp tornano ufficialmente in pista per le prime sessioni di prove libere in vista della gara d’esordio nel Motomondiale. Sfrecciano le moto sul circuito di Losail, con le Fp1 che hanno visto ...

MotoGp – Valentino Rossi attira l’attenzione di Jorge Lorenzo : pacca sul sedere e saluti cordiali tra i due ex rivali [VIDEO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi grandi protagonisti del primo giorno in Qatar: il gesto del Dottore nei confronti dello spagnolo ‘avvicina’ i due piloti Il primo appuntamento datato 2019 del campionato mondiale di MotoGp si appresta a dare il suo spettacolo sul circuito del Qatar. Jorge Lorenzo e Valentino Rossi sono stati oggi grandi protagonisti a Losail. Dopo la conferenza stampa, infatti i due piloti si sono prestati per ...

MotoGp - Max Biaggi : “Marquez e Lorenzo sono due fenomeni - ma la Ducati ce la può fare. Rossi? Non metterei limiti alla provvidenza” : E’ stato uno dei grandi protagonisti degli Anni ’90 del motociclismo, nonché, per ammissione stessa del diretto interessato, il più grande rivale di Valentino Rossi. Parliamo di Max Biaggi, che oggi si divide tra il ruolo di team manager del neonato Max Racing Team in Moto3 e quello di testimonial dell’Aprilia in MotoGP. alla Gazzetta dello Sport, con intervista a firma di Massimo Brizzi, l’ex pilota romano tiene però a ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio : difficile gestione per la Honda : Se la Honda voleva ravvivare il Mondiale MotoGP 2019 c’è riuscita ampiamente, anche ben prima dell’avvio della stagione che inizierà ufficialmente nel corso di questo fine settimana nel deserto di Losail. La creazione della sua line-up, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, si può leggere in tre modi decisamente differenti. In primo luogo come volere andare in “all in”. Ovvero allestire la coppia migliore possibile mettendo ...

MotoGp - analisi seconda giornata test Losail 2019 : Suzuki e Ducati impressionano - Yamaha a due facce - Honda silenziosa : Come ampiamente preventivabile, abbiamo vissuto una seconda giornata dei test pre-stagionali di Losail (Qatar) decisamente interessante. Dopo il primo turno di assestamento, le scuderie oggi hanno osato, andando a sperimentare nuove soluzioni aerodinamiche, come le ali di Suzuki e Honda, e la copertura di parte del forcellone della Ducati. Le sorprese, ad ogni modo, non sono mancate. Davanti a tutti la Suzuki, con Alex Rins che è stato in grado ...

MotoGp - Marquez e Lorenzo modelli per un giorno : shooting ufficiale per i due piloti Honda [GALLERY] : I due piloti spagnoli hanno posato con i colori ufficiali del team, salendo in sella alla RC213V con livrea 2019 Marc Marquez e Jorge Lorenzo son saliti in sella alla Honda RC213V con livrea 2019 per la prima volta, compiendo il primo shooting fotografico dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Madrid a fine gennaio. I due connazionali, che comporranno la line-up del team nella prossima stagione, hanno posato per il fotografo ufficiale ...

MotoGp - si accendono i riflettori sulla KTM : presentate le due livree delle quattro RC16 2019 : La scuderia austriaca ha presentato due livree nella giornata di oggi, quella del team factory e quella della Tech3 La KTM raddoppia nella stagione 2019, presentando sulla griglia di partenza del Mondiale di MotoGp ben quattro moto. Due saranno quelle del Factory Team, le altre quelle della scuderia Tech3, al primo anno di partnership con la Casa austriaca dopo il divorzio dalla Yamaha. Nella giornata di oggi sono state presentate le due ...

MotoGp – Valentino Rossi raccontato da Luca Marini - dal suo miglior pregio alla voglia di vincere : “chi lo ha detto che smette tra due anni?” : Luca Marini racconta il suo fratellone Valentino Rossi: dalle motivazioni che lo spingono ancora a lottare in MotoGp al suo miglior pregio E’ ufficialmente iniziato il 2019 delle due ruote: anche se l’esordio stagionale è previsto per il 10 marzo in Qatar, i piloti della MotoGp sono già in pista, per la prima giornata dei test di Sepang. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che ha lavorato molto in fabbrica durante l’inverno ...

MotoGp Yamaha - Morbidelli : «Avrò la stessa moto di Rossi - bene per tutti e due» : ROMA - Cambio di scuderia e novità importanti per Franco Morbidelli: il pilota italiano, campione in moto2 nel 2017, è stato il miglior rookie dello scorso anno con il team Marc Vds, per la pRossima ...

MotoGp – Marquez è tornato in pista - le prime sensazioni di Marc a due mesi dall’intervento : “ecco cosa mi disturbava” [VIDEO] : Marc Marquez nuovamente in pista a due mesi dall’operazione alla spalla: le prime sensazioni dello spagnolo in vista dei test della Malesia E’ arrivato il momento di ricominciare a fare sul serio: Marc Marquez è tornato finalmente in moto, in vista dei test invernali di Sepang. A due mesi dall’operazione alla spalla, il campione del mondo in carica ha provato nuovamente le speciali sensazioni di guidare una moto ed ...

MotoGp - due chef d’eccezione per il team SIC Petronas : Morbidelli e Quartararo si cimentano ai fornelli [VIDEO] : I piloti del nuovo team sponsorizzato Petronas si sono cimentati in una sfida ai fornelli molto divertente Sfida ai fornelli per i piloti del team SIC Petronas, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli si sono cimentati in cucina preparando cibo per dei clienti particolari. Armati di pentole e grembiule, i due compagni di squadra si son dati battaglia puntando sui propri cavalli di battaglia che, per il rider italiano, non poteva che essere la ...

MotoGp - fra Marquez e Lorenzo è gia duello 'Siamo un team - ma vincerà uno solo...' : 'Impossibile è solo una parola che gli uomini deboli usano per vivere facilmente nel mondo che gli è stato dato, senza osare esplorare il potere che hanno per cambiarlo. Impossibile non è una ...