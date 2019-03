MotoGP | GP Losail 2019 | come vedere la gara in tv e streaming su Sky e TV8 Orari e

MotoGP - Analisi Qualifiche Losail 2019 : Yamaha paradiso e inferno - la Ducati c’è! Marc Marquez furbo : Le prime Qualifiche del GP di Losail (Qatar) del Mondiale 2019 di MotoGP sono andate in archivio e gli spunti sono diversi, come è anche normale trattandosi di “primo giorno di scuola”. In condizioni piuttosto insolite, con temperature basse ed un vento fastidioso, il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a porre il proprio sigillo. Ci si riferisce a Maverick Vinales che, in sella alla Yamaha, ha saputo interpretare alla ...

MotoGP – Vinales show in Qatar - qualifiche nel segno dello spagnolo : prima fila da brividi a Losail [TEMPI] : Maverick Vinales domina le qualifiche del Gp del Qatar: il pilota della Yamaha senza rivali a Losail, è lui il primo pole man del campionato mondale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che fin da subito però hanno escluso dai giochi Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia, nonostante delle Fp1 da leader, ...

MotoGP - Fp2 Qatar – Vinales va veloce - Marquez lo beffa : duello a tutto gas sul circuito di Losail [TEMPI] : Marc Marquez beffa Vinales e si va a prendere la prima posizione nelle Fp2: i tempi della seconda sessione di prove libere sul circuito di Losail Dopo i test invernali, classico antipasto che precede l’inizio di stagione, i piloti di MotoGp tornano ufficialmente in pista per le prime sessioni di prove libere in vista della gara d’esordio nel Motomondiale. Sfrecciano le moto sul circuito di Losail, con le Fp1 che hanno visto ...

MotoGP – L’attesa è terminata! Strette di mano - selfie e sorrisoni : l’arrivo di Valentino Rossi in moto nel paddock di Losail [VIDEO] : L’arrivo di Valentino Rossi nel paddock di Losail: il Dottore sorridente alla vigilia del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di motoGp L’attesa è finalmente terminata: i piloti sono sul circuito di Losail dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di motoGp. Tuta addosso, cappelli e caschi in mano per i campioni delle due ruote, che si sono ‘schierati’ in pista per le foto ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Losail. 4 successi e quella penalizzazione per aver ripulito la griglia di partenza… : Inizia ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 e, come consuetudine, l’esordio stagionale è in Qatar, sul tracciato di Losail, sotto la luce dei riflettori. La pista costruita in mezzo al deserto è entrata nel calendario del Motomondiale da 15 anni, e ha visto vincere solamente i migliori. Tra questi anche Valentino Rossi, capace di salire sul gradino più alto del podio in quattro occasioni, su un circuito che, oggettivamente, non è il suo ...

MotoGP - Petrucci coccola la sua Ducati prima di Losail - Danilo pronto per il Qatar [VIDEO] : Danilo Petrucci pronto a scendere in pista in occasione del primo appuntamento del Motomondiale: il pilota italiano coccola la sua Ducati Danilo Petrucci fa scattare il count down per l'inizio del ...