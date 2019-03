MotoGp – Gp di Finlandia sì o no? La Dorna ha deciso | la comunicazione ufficiale alle

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Il Gp ditornerà in calendario nel 2020 sì o no? Le ultime news daconfermano la gara al KymiRing Nei giorni del primo appuntamento del Motomondiale 2019, si discute già del calendario di2020. La querelle che sta tenendo banco vede protagonista l’inserimento del Gp ditra gli appuntamenti del prossimo anno. La, dopo aver taciuto sull’argomento, ha però annunciatosquadre i test ina metà agosto per una prima valutazione del KymiRing. Le squadre test in piena estate dovranno perciò recarsi nel Paese scandinavo e valutare la possibilità di una gara sul circuito finlandese.L'articolo– Gp disì o no? Laha: lasquadre SPORTFAIR.

