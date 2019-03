MotoGp – Francesca Sofia Novello incanta Doha | la fidanzata di Valentino Rossi bella e

MotoGp – Un dolcissimo risveglio per Francesca Sofia Novello : il regalo di Valentino Rossi in Qatar [FOTO] : Un mazzo di fiori speciale per Francesca Sofia Novello in Qatar: il Dottore celebra la sua fidanzata nel giorno della festa della donna La stagione 2019 di MotoGp sta per iniziare: i piloti scenderanno in pista a breve per le prime sessioni di prove libere del Gp del Qatar, prima gara dell’anno. Non poteva mancare, a Losail, Francesca Sofia Novello: la bella fidanzata di Valentino Rossi ha deciso di accompagnare la sua dolce metà per ...

MotoGp – Rose rosse per Francesca Sofia Novello : il dono di Valentino Rossi per la festa degli innamorati [VIDEO] : Francesca Sofia Novello riceve un mazzo di Rose rosse dal suo Valentino Rossi per la festa degli innamorati: il dolce gesto del Dottore Nonostante in molti si dicano contrari alla festa di San Valentino, in un modo o nell’altro, tutti gli innamorati cedono al fascino di regali, sorprese e doni speciali per le persone che amano. Nel giorno della festa degli innamorati, anche Valentino Rossi, che oggi festeggia anche il suo onomastico, ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello lontana ma vicina al suo Valentino Rossi : la fidanzata del Dottore innamorata del suo nuovo casco [FOTO] : Francesca Sofia Novello innamorata del nuovo casco di Valentino Rossi: il post social della fidanzata del Dottore doo la prima giornata dei test di Sepang Si è conclusa la prima giornata dei test di Sepang di MotoGp: i piloti sono tornati finalmente in pista dopo la pausa invernale post Motomondiale 2018. Marc Marquez, nonostante il problema alla spalla, per il quale ha terminato in anticipo la sua giornata di lavoro per non stressare ...

MotoGp – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non sono soli sulla neve - reunion di piloti a Madonna di Campiglio [FOTO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sulla neve: i due piccioncini però non sono soli a Madonna di Campiglio, con loro anche una divertente combriccola di piloti La gettonatissima Madonna di Campiglio a Capodanno è stata meta vacanziera, tra gli altri, anche di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Dopo i festeggiamenti per il primo dell’anno, i due fidanzati stanno trascorrendo altri giorni all’insegna del ...

MotoGp - uno scatto che vale più di mille parole : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano teneramente il Capodanno [FOTO] : La modella italiana ha condiviso con i propri fan un tenero momento che la ritrae insieme a valentino Rossi durante la notte di Capodanno Un Capodanno tenerissimo, trascorso uno accanto all’altro. Francesca Sofia Novello e valentino Rossi non amano apparire insieme sui social, ma per la prima notte dell’anno una piccola eccezione è concessa. Dopo aver trascorso una vacanza in Giamaica, la coppia si è ricongiunta a Madonna di ...

MotoGp – Santo Stefano disintossicante per la fidanzata di Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello dice ‘no’ al cibo e diventa una sexy ‘baby-sitter’ [VIDEO] : Un Santo Stefano di balli sexy e rifiuti per la fidanzata di Valentino Rossi: Francesca Sofia Novello dice ‘no’ alle abbuffate natalizie Tre giornate devastanti: dalla vigilia fino al giorno di Santo Stefano, nelle case di tutto il mondo è stato il cibo il protagonista indiscusso. Dolci tipici natalizi, cenoni di vigilia, pranzi di Natale, abbuffate di Santo Stefano e chi più ne ha più ne metta: nelle feste natalizie, i più ...