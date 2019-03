MotoGp – Caduta Marc Marquez | lo spagnolo si ripete durante le FP4 VIDEO

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019)cade anchele Fp4: il pilotadella Honda recupera subito la sua due ruote, torna ai box e subito dopo in pista Dopo le due cadute di Jorge Lorenzo ele Fp3 del Gp del Qatar, anchele Fp4 si assiste ad un capitombolo del sette volte campione del mondo. Il pilotaè infatti scivolato sulla pista di Losail, danneggiando un’aletta della sua due ruote.ha recuperato senza troppa fatica la sua moto dall’asfalto ed è corso ai box per farla riparare e tornare in pista il prima possibile.Ecco ildelladi: @93 suffers his second crash of the dayFortunately the world champion is up and rode back to the pit #QatarGP pic.twitter.com/JYWRzUkwlx(@) 9 marzo 2019L'articolo, losile FP4 ...

