Moto | Qatar | vento protagonista

MotoGp – Disastro Honda nelle Fp3 in Qatar : dopo Lorenzo finisce a terra anche Marc Marquez [VIDEO] : Non solo Jorge Lorenzo: anche Marc Marquez finisce a terra nella terza sessione di prove libere del Gp del Qatar Una terza sessione di prove libere Disastrosa per la Honda in Qatar: Jorge Lorenzo è stato protagonista di un terribile highside sul circuito di Losail, che lo ha costretto a togliersi la tuta da gara per recarsi al centro medico per degli accertamenti (QUI IL VIDEO). Pochi secondi dopo il volo del maiorchino, anche il suo nuovo ...

Moto2 – Terminate le Fp3 in Qatar : Jorge Martin in testa a Losail : Jorge Martin guida la terza e ultima sessione di prove libere di Moto2 in Qatar Jorge Martin ha fatto registrare il miglior tempo nelle terze ed ultime prove libere del Gp del Qatar di Moto2 in programma domani sul circuito di Losail vicino a Doha. Il pilota spagnolo su Ktm ha girato in 1’59”596 davanti al tedesco Marcel Schrotter, Kalex, +0”043, e allo spagnolo Alex Marquez, Kalex, +0”099. Quarto tempo per ...

MotoGp – Non c’è pace per Jorge Lorenzo : spaventoso highside per il maiorchino - preoccupazione in Qatar [VIDEO] : Momenti di preoccupazione in Qatar: terribile caduta per Jorge Lorenzo nelle FP3 sul circuito di Losail Jorge Lorenzo non ha ancora recuperato la sua condizione fisica al 100% dopo l’infortunio al polso, che lo ha costretto ad operarsi pochi mesi fa. Il maiorchino della Honda è però motivato a far bene al suo esordio stagionale in Qatar, nel primo Gp del Motomondiale 2019. Dopo la prima intensa giornata di lavoro di ieri, Lorenzo è ...

Moto2 - GP Qatar 2019 : prove libere 3. Jorge Martin davanti a tutti - Baldassarri sesto. Marini costretto al Q1 : Jorge Martin ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 valide per il GP del Qatar 2019, tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo della Red Bull KTM ha stampato un interessante 1:59.596 sul circuito di Losail spazzato da un forte vento e ha preceduto di 43 millesimi il tedesco Marcel Schroetter, alfiere della Dynavolt Intact GP che aveva giganteggiato nella FP1. Il migliore italiano è Lorenzo Baldassarri, sesto a 0.264 dal leader ma il pilota ...

Moto3 – Terminata le FP3 in Qatar : Perez al comando - la Q2 rimane invariata : Perez davanti a tutti: lo spagnolo comanda le terze libere del Gp del Qatar Vicente Perez è stato il più veloce nella terza ed ultima sessione di prove libere della Moto3 sul circuito di Losail dove domani si correrà il Gp del Qatar, primo appuntamento stagionale del motomondiale. Lo spagnolo su Ktm ha fermato il cronometro sul tempo di 2’06″561, precedendo l’italiano Tony Arbolino, Honda, +0”092, e il giapponese ...

MotoGp Qatar - Espargaro : «Buona prova - siamo già veloci» : LOSAIL - Buona performance per Aleix Espargaró nella prima giornata di prove in Qatar, dove domenica scatterà la prima gara del mondiale MotoGp 2019. Il numero 41 ha portato la sua Aprilia RS-GP nella ...

MotoGp Qatar - Rossi : «Sarà più difficile centrare la Q2» : LOSAIL - Il week end in Qatar si fa più complesso per Valentino Rossi: ieri, per il primo appuntamento stagionale della MotoGp, aveva messo a segno il miglior tempo nelle prime libere. Un risultato ...

MotoGp Qatar - Lorenzo : «Molto potenziale ancora da sfruttare» : LOSAIL - Jorge Lorenzo ha centrato l'udicesimo tempo in Qatar al termine delle prime due sessioni di libere. Lo spagnolo, quest'anno alla Honda con Marquez come compagno-rivale, prova sensazioni ...

Moto3 Qatar - Sky Team : per Foggia già pronta la Q2 : LOSAIL - I piloti dello Sky Racing Team VR46 sono stati subito tra i protagonisti nella prima giornata del weekend del GP del Qatar, in FP1 sono finiti entrambi nella Top10. Sessione del pomeriggio ...

MotoGp Qatar 2019 live - prove libere 3 e qualifiche in diretta dalle 13.10 : Tutto questo, insomma, per ribadire che il 2019 sarà un anno di spettacolo e guerre, ingrendienti fondamentali in questo sport. Honda , Ducati e Yamaha hanno scommesso tutto su questa stagione. 'All ...

MotoGP - GP Qatar 2019 oggi : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv e streaming. Programma - dirette e differite : oggi andranno in scena le qualifiche del primo round del Motomondiale 2019 a Losail (Qatar) e ci si divertirà. Le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati di motori. Nel corso dei test invernali si è avuto un assaggio di quel che sarà. La Yamaha di Valentino Rossi e di Maverick Vinales è apparsa in ripresa dopo i problemi delle ultime due stagioni nella massima cilindrata. I tecnici giapponesi ...

Moto3 - Risultati FP3 GP Qatar 2019 : Vicente Perez il migliore in un turno condizionato dal forte vento - Arbolino ottimo 2° : Il programma odierno del GP del Qatar 2019 si è aperto con una terza sessione di prove libere di Moto3 condizionata dal forte vento e da una temperatura troppo alta per migliorare i tempi fatti segnare in notturna nelle FP2, perciò la classifica combinata delle tre sessioni è rimasta immutata perlomeno nelle prime 14 posizioni (che garantiscono il pass diretto per il Q2). I team hanno così sfruttato il turno per effettuare dei test di ...

Moto3 – Terminata le FP3 in Qatar : Canet ancora davanti a tutti - bene Fenati : Canet ancora davanti a tutti: lo spagnolo del team di Biaggi comanda le terze libere del Gp del Qatar E’ Terminata la terza e ultima sessione di prove libere di Moto3 del Gp del Qatar: i piloti della terza categoria del Motomondiale sono adesso pronti a sfidarsi nel nuovo format di qualifiche per il primo appuntamento stagionale. Al termine delle FP3 è ancora Aron Canet il pilota più veloce: lo spagnolo del team di Max Biaggi si è ...

Moto3 Qatar - Sky Team : Foggia andrà direttamente in Q2 : LOSAIL - Prima giornata del weekend del GP del Qatar con i piloti dello Sky Racing Team VR46 che sono stati subito tra i protagonisti in FP1 entrambi nella Top10. Sessione del pomeriggio invece più ...