Moto Gp | prove ufficiali in Qatar | Valentino 14° | pole di Viñales

MotoGp - caduta per Lorenzo nelle prove in Qatar : esami al centro medico : L'inizio del motomondiale non è fortunato per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo cade nelle prove. Comincia, dunque, in salita il sabato della MotoGp in Qatar per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Honda,...

MotoGP - GP del Qatar 2019. Prove libere 3 : Marquez il più veloce - caduta per Lorenzo : La terza sessione di Prove è stata condizionata dal forte vento arrivato dal deserto vicino Losail. Dopo pochi giri, cadono a distanza di un minuto i due piloti ufficiali Honda . Impatto forte per ...

Moto2 - GP Qatar 2019 : prove libere 3. Jorge Martin davanti a tutti - Baldassarri sesto. Marini costretto al Q1 : Jorge Martin ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 valide per il GP del Qatar 2019, tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo della Red Bull KTM ha stampato un interessante 1:59.596 sul circuito di Losail spazzato da un forte vento e ha preceduto di 43 millesimi il tedesco Marcel Schroetter, alfiere della Dynavolt Intact GP che aveva giganteggiato nella FP1. Il migliore italiano è Lorenzo Baldassarri, sesto a 0.264 dal leader ma il pilota ...

MotoGp Qatar 2019 live - prove libere 3 e qualifiche in diretta dalle 13.10 : Tutto questo, insomma, per ribadire che il 2019 sarà un anno di spettacolo e guerre, ingrendienti fondamentali in questo sport. Honda , Ducati e Yamaha hanno scommesso tutto su questa stagione. 'All ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiche - aggiornamenti in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio del Qatar 2019. La classe mediana inizia a fare sul serio dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, che ci ha permesso di capire i primi rapporti di forza sulla pista di Losail. La giornata si snoderà con il classico antipasto della terza sessione di prove libere, che prenderà il via alle ore 12.20 italiane, quindi si passerà al piatto forte ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiche in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Qatar, prima tappa della stagione del Mondiale Moto3. Il primo weekend di gara del campionato entra nel vivo con la terza e ultima sessione di prove libere e con le prime qualifiche della stagione con il nuovo formato diviso in due turni. La lotta per la pole position nella classe più leggera sembra essere ristretta all’ascolano Romano Fenati e all’iberico Aron ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 3. Valentino Rossi cerca la rimonta - Dovizioso all’attacco : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail si andranno a definire gli ultimi assetti in vista delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza della classe regina in questo appuntamento nel deserto, sotto le luci artificiali. Non c’è trucco, non c’è inganno: la Honda e Marc Marquez vanno forte e per gli avversari ...

MotoGp – Jorge Lorenzo sorpreso dopo le prove libere in Qatar : “si - vi spiego perchè” : Le parole di Jorge Lorenzo al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Qatar: il maiorchino della Honda piacevolmente sorpreso a Losail E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della gara di domenica, il cui orario è stato confermato. AFP/LaPresse Una prima ...

VIDEO Moto3 GP Qatar 2019 : riguardiamo le prime due sessioni di prove libere di Losail con la pattuglia italiana : Giornata dedicata alle prove libere quella di oggi nel deserto di Losail. Il fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019 della Moto3 ha ufficialmente preso il via e gli italiani si sono subito messi in luce. Il miglior tempo assoluto lo ha messo a segno Aron Canet nella FP2, ma Romano Fenati è subito lì vicino, con Niccolò Antonelli e Andrea Migno non troppo distanti. I nostri alfieri volano, con Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino nei primi ...

MotoGp – Dovizioso soddisfatto dopo il sesto posto nelle prove in Qatar : “ecco cosa mi rende così positivo” : Tutto l’ottimismo e la soddisfazione di Andrea Dovizioso al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Qatar Il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista in Qatar oggi sul circuito di Losail, teatro del primo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per disputare le prime prove libere della stagione. Nell’arco delle due sessioni, sia Danilo Petrucci che Andrea Dovizioso hanno confermato la competitività già ...

VIDEO Moto2 GP Qatar 2019 : gli highlights della prima giornata di prove libere a Losail : La prima giornata dedicata alle prove libere della Moto2 del Gran Premio del Qatar 2019 ha visto una FP1 con Marcel Schrotter davanti a tutti, mentre nella FP2 ha brillato il nostro Lorenzo Baldassarri con un tempo di 234 millesimi più veloce dello stesso tedesco. giornata interlocutoria per Luca Marini, mentre Andrea Locatelli e Enea Bastianini hanno chiuso nella top ten. Andiamo, quindi, a rivivere gli highlights delle prime due sessioni nel ...

MotoGP - GP Qatar : nelle prove libere Marquez è il più veloce - 6° Dovizioso - 16° Rossi : Il campione del mondo è 1° con 1:53.380 , il pilota della Yamaha è 2° a +0.474 . Difficilmente si riuscirà a battere il tempo di Marquez - di Redazione SkySport24 18:46 Attenzione a Marquez, sta per ...

MotoGp – Bagnaia tra emozioni e… sfortuna dopo le prove libere in Qatar : “quando entro in pista io non c’è nessuno” : Pecco Bagnaia e la speranza di poter ‘spiare’ i grandi campioni della MotoGp in pista: le sensazioni del giovane pilota del Team Pramac al termine delle sue primissime prove libere da pilota della categoria regina E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della ...