ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019)Antoné senza chiederti il perché”. Antoné è laAntonella Lo Presti, finita nellaper un video di sedici secondi dove si vede una classe di bambini dell’istituto “Morvillo” ripetere a squarciagola lo slogan a sostegno dell’insegnantealle elezioni amministrative a. La notizia è stata pubblicata stamattina dal Giornale di Sicilia, ma nel giro di qualche ora il filmato è rimbalzato sui social ed è girato su WhatsApp. Lo slogan intonato dai ragazzi richiama quello utilizzato nel film L’ora legale di Ficarra e Picone a sostegno del candidato sindaco Patanè interpretato da Tony Sperandeo. Nel casose il video ritrae, però, dei bambini che intonano un invito elettorale ignari del suo uso finale. Ancora non si sa chi abbia girato il video. Intanto del caso è stata chiaramente interessata la dirigente dell’istituto “Morvillo”, Beatrice Moneti, che ...

italianaradio1 : Monreale, bufera sulla maestra-candidata. Gli alunni in coro: “Vota Antoné”. La dirigente: “Accertamenti in corso” - Cascavel47 : Monreale, bufera sulla maestra-candidata. Gli alunni in coro: “Vota Antoné”. La dirigente: “Accertamenti in corso”… - Noovyis : Un nuovo post (Monreale, bufera sulla maestra-candidata. Gli alunni in coro: “Vota Antoné”. La dirigente: “Accertam… -