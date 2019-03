grossetonotizie

(Di sabato 9 marzo 2019) Biglietti per gli spettacoli riservati alle scuole: 3 euro. Prevendita dei biglietti all'ufficio turistico di Pitigliano, tel. 0564.617111, cell. 350.0382685, il martedì dalle 10 alle 12; il giovedì ...

Raiofficialnews : “Chiamatemi Tiresia. Per dirla alla maniera dello scrittore Melville, quello di Moby Dick. Oppure Tiresia sono, per… - GrossetoNotizie : 'Moby Dick, la bestia dentro': lo spettacolo in scena al Teatro Salvini - lextraweb : Domenica 10 marzo, alle 17 e 30, 'Moby Dick, la bestia dentro' in scena al teatro di Pitigliano -… -