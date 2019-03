Milano Museo di Storia Naturale | Experience Exhibition per capire il cambiamento

Museo Astronomico di Brera incontri di introduzione all'astronomia - Milano Post : ... geomagnetiche e per l'astrofisica: tutto racconta e documenta le principali attività svolte dall'osservatorio, l'evoluzione della scienza, dei suoi risultati e delle grandi menti che hanno indagato ...

Epifania : domenica al museo - aperture gratuite a Milano : Milano , 4 gen. (AdnKronos) - Un' Epifania al museo per chiudere al meglio le feste. Torna il 6 gennaio l'appuntamento con ' domenica al museo ', l’iniziativa del Comune di Milano che garantisce l’ingresso gratuito in tutti i musei civici la prima domenica di ogni mese. Milanesi e turisti potranno quind

Epifania e domenica gratuita al museo a Roma - Milano e Napoli : tutte le aperture del 6 gennaio : domenica 6 gennaio torna la Befana e torna puntuale la prima domenica gratuita in oltre 480 musei, siti archeologici e parchi del nostro patrimonio culturale. Dalla riapertura della Schola Armatorarum a Pompei, passando per le tantissime mostre d'arte a Milano , fino a un classico tour ai Fori Imperiali di Roma , trascorrere un' Epifania all’insegna della cultura nel nostro Paese sarà davvero facile.Continua a leggere

Capodanno al museo a Roma - Milano e Napoli : tutte le aperture straordinarie del 1 gennaio : Musei Capitolini, Chiostro del Bramante, Mudec e Pompei: trascorrere un Capodanno all'insegna della cultura a Milano, Roma e Napoli sarà davvero facile, grazie a tutte le aperture straordinarie previste per il 1 gennaio 2019. In attesa di conoscere i calendari delle mostre del prossimo anno, ecco tutti musei e i parchi archeologici che resteranno aperti in questa giornata.Continua a leggere