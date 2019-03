Milano | giovane ferito da colpo di arma da fuoco | è grave

A Melegnano - in provincia di Milano - sono stati trovati diversi graffiti razzisti contro una famiglia che ha adottato un giovane senegalese : Lunedì mattina a Melegnano, in provincia di Milano, una coppia di coniugi che ha adottato un giovane senegalese ha trovato per la seconda volta in una settimana dei graffiti razzisti nell’androne del proprio palazzo. Era successo la prima volta l’11