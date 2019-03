Milan | 3 punti “da Champions” | Gattuso espugna Verona ma rischia di saltare il derby

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano si ferma a Mosca. Il CSKA batte un’Olimpia da 95 punti : Non bastano 95 punti segnati all’Olimpia Milano per espugnare Mosca. Dopo cinque vittorie consecutive, la squadra di Pianigiani cade 101-95 contro il CSKA al termine di una partita che ha sempre visto i padroni di casa avanti nel punteggio. Milano paga una serata negativa a rimbalzo, con i russi che dominano sotto i tabelloni, trascinati da un Othello Hunter da 19 punti e 7 rimbalzi (6 dei quali offensivi). Per Milano i migliori marcatori ...

LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 27-24 per i moscoviti con 12 punti di De Colo : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Cska Mosca e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valevole per il 25° turno dell’Eurolega 2018-2019. Scontro molto complicato, quello che attende la formazione milanese in quel di Mosca: il Cska ha perso in casa soltanto una volta, a metà stagione contro il Maccabi Tel Aviv. Non dovrebbe essere questa la partita nella quale si decideranno i destini di Milano in relazione ...

BORSA MilanO poco mossa in attesa Bce - bene Tim - bancari senza spunti : Piazza Affari apre poco mossa, in vista dell'incontro della Bce che potrebbe annunciare nuove misure di stimolo all'economia nella forma di finanziamenti alle banche a basso costo. Oggi nel primo pomeriggio la conferenza stampa della Bce potrebbe dare una direzione al mercato. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib e l'...

Borse europee positive - Milano +0 - 59%; spread stabile a 255 punti : Le Borse europee partono positive, sulla scia dell'ottimismo su una positiva conclusione del negoziato sul commercio tra Cina e Stati Uniti. Londra sale dello 0,31% a 7.127 punti. A Milano l'indice ...

Inter-Milan Under 13 : 3 punti in Tosku : Piacevole e avvincente sfida in questo baby derby in scena di domenica pomeriggio: una gara equilibrata e intensa da parte di entrambe le squadre e risolta solo nel finale. Fin da subito le due ...

Milan-Empoli - Gattuso : “Conquistati tre punti non scontati” : MILAN EMPOLI 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “Questi tre punti non erano scontati. Paquetà aveva l’influenza, anche Bakayoko non stava bene. Il primo tempo non mi è piaciuto, facevamo girare palla, ma gli facevamo il solletico. Mi […] L'articolo Milan-Empoli, Gattuso: “Conquistati tre punti non ...

Milan e quel fenomeno chiamato Piatek - Gattuso : "A Bergamo tre punti importanti" : All'inizio della sua avventura italiana, Piatek sembrava un fenomeno da baraccone da tanto segnava, ma i detrattori sostenevano che presto si sarebbe esaurito. Con il passaggio al Milan e tutti i ...

Milan ribalta la Dea : doppietta di Piatek e Calhanoglu il Milan sale a 42 punti : Il Milan è realmente da Champions in grado, nella sfida da quarto posto in casa dell’Atalanta, di vincere e portarsi

Lautaro Martinez segna - l’Inter torna a Milano con tre punti : Missione compiuta. L’Inter torna da Vienna con una vittoria per 1 a 0 in casa del Rapid nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, risultato positivo in vista del ritorno in programma giovedì 21 febbraio a Milano.Decisivo come a Parma El Toro Lautaro Martinez, che sul finire del primo tempo conquista e trasforma il calcio di rigore che determina la partita.Primo Tempo Rapid Vienna – InterLa gara prende il via ...

Corsa Champions - 4 squadre in 2 punti : la 24^ giornata regala lo scontro Atalanta-Milan : Corsa Champions – Si è giocata una giornata importante valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo Corsa sempre più avvincente per la Champions League. Indicazioni che sono arrivate già dai primi anticipi, ottimo momento per Lazio e Roma, la squadra biancoceleste ha vinto con qualche problema di troppo contro l’Empoli, Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo, ...

Milan - Suso : 'Pellegrini da rosso e rigore di Kolarov. Puntiamo il 4° posto' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 L'attaccante del Milan Suso ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue parole sulla lotta al quarto posto e la scorsa partita contro la Roma all'Olimpico. Il quarto posto è un'ossessione? Non deve diventarlo. Se pensiamo che sia una necessità, un ...

Roma-Milan - volano ancora stracci tra Salvini e Gattuso : 'Due punti persi' - 'No comment' : Continuano le frecciatine tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini , noto milanista, e il mister rossonero Gennaro Gattuso . Dopo l'1 a 1 all'Olimpico contro la Roma che è valso la conferma al ...

Roma-Milan - volano ancora stracci tra Salvini e Gattuso : "Due punti persi" - "No comment" : Continuano le frecciatine tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, noto milanista, e il mister rossonero Gennaro Gattuso. Dopo l’1 a 1 all’Olimpico contro la Roma che è valso la conferma al quarto posto in classifica del Milan, il vicepremier ha guastato la festa all’allenatore dichiarando ai cr

Milan - Salvini : “due punti persi contro la Roma” : “Per me questi sono due punti persi, però quando giochiamo all’Olimpico poi Gattuso si offende quindi non dico niente”. Sono le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’uscita dallo stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 tra Roma e Milan. Il vicepremier ha poi aggiunto: “Ma perché Calhanoglu deve giocare 90′ minuti? Me lo domando, però non fa niente, non fatemi commentare. ...