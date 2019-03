blogo

(Di sabato 9 marzo 2019)E' stato il settimanale Chi a pubblicare le immagini di un bacio rubato tra l'attoree la ballerina, ex Amica di Maria.Scatti strappati nel cuore di Roma, a Trastevere, che hanno fatto clamore visto il matrimonio celebrato nel 2014 da, se non fosse che l'attore non sia più sposato con la stilista libanese, madre dei suoi due figli Marcus e Brando. A rivelarlo lo stesso, via Instagram Stories., ', hoda' 09 marzo 2019 11:07.

gossipblogit : Michele Morrone, 'tengo tanto a Elena D’Amario, ho divorziato da Rouba Saadeh' - ilteo1990 : @Martyquore @nerorimmel Se il tipo in questione fosse Michele Morrone non ci sarebbero problemi dai via - _ambrix_ : Non sapevo che Elena D'Amario fosse fidanzata con Michele Morrone. Dichiaro conclusa la ship con Timor #Amici18 -