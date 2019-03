Mezza Maratona | La Polisport presente alla ' Corri a Lecce'

Stop alla Mezza Maratona serale di Roma : niente permessi : ... in un momento delicato in cui vive l'economia locale. L'Italia Marathon Club, nonostante questo ulteriore segnale di chiusura, con la sua esperienza di 24 anni di organizzazione della Maratona di ...

Atletica – La 45esima edizione della Mezza Maratona RomaOstia al via : i partecipanti : Domenica 10 marzo torna la popolare 21,097 km della capitale con Straneo e Incerti in gara tra le donne, La Rosa al maschile La 45esima edizione della Huawei RomaOstia sarà anche quest’anno una grande festa di sport e di partecipazione. Alla chiusura delle iscrizioni sono oltre 10.200 gli atleti che hanno prenotato il pettorale per essere sulla linea di partenza domenica 10 marzo, con 9200 italiani e il 10% di stranieri, nella ...

RomaOstia - Mezza Maratona per oltre 10.000 : ... che da tempo opera nel campo della prevenzione, del trattamento e della ricerca sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione; Komen che dal 2000 combatte contro i tumori al seno; Sport senza ...

Atletica – Annullata la Mezza Maratona di Roma prevista per il 15 giugno : E’ stata Annullata la Mezza Maratona di Roma in programma per il 15 giugno:, il comunicato dell’Italia Marathon Club L’Italia Marathon Club “comunica suo malgrado che la Mezza Maratona di Roma, prevista per sabato 15 giugno 2019, non si correrà. A seguito dei numerosi tentativi di richiesta del nulla osta all’amministrazione di Roma Capitale, tutti con esito negativo, l’Italia Marathon Club ha preso ...

Nasce la Mezza Maratona di Mattmark memorial 1965 : La manifestazione sarà una grande festa di sport '. La partenza sarà da Saas-Balen poi via attraverso Saas-Grund, Saas-Almagell, Mattmark, e gran finale con il giro del lago. Oltre alla Mezza ...

Atletica - Mezza Maratona Napoli 2019 : Yassine Rachik quarto - Giovanna Epis quinta. Dominio africano : Oggi si è disputata la Mezza Maratona di Napoli e Yassine Rachik è stato assoluto protagonista. L’azzurro, bronzo nella Maratona degli ultimi Europei, ha concluso al quarto posto col tempo di 1h02:29 a 16 secondi dal personale siglato due anni fa. Il 25enne è giunto al traguardo subito dopo il micidiale terzetto africano che ha monopolizzato il podio: l’eritreo Nguse Amlosom (1h02:09), i keniani Moses Kemei (1h02:11) e Ishmael Kalale ...

Atletica - Mezza Maratona Napoli 2019 : Yassine Rachik quinto - Giovanna Epis quinta. Dominio africano : Oggi si è disputata la Mezza Maratona di Napoli e Yassine Rachik è stato assoluto protagonista. L’azzurro, bronzo nella Maratona degli ultimi Europei, ha concluso al quarto posto col tempo di 1h02:29 a 16 secondi dal personale siglato due anni fa. Il 25enne è giunto al traguardo subito dopo il micidiale terzetto africano che ha monopolizzato il podio: l’eritreo Nguse Amlosom (1h02:09), i keniani Moses Kemei (1h02:11) e Ishmael Kalale ...

Atletica - Sara Dossena vince la Mezza di Treviglio col terzo tempo personale. Ora la Maratona di Nagoya : Bellissima prova di Sara Dossena alla Mezza Maratona di Treviglio: la 34enne ha vinto la gara col tempo di 1h11:09, si tratta del suo terzo crono personale a 59 secondi dal primato siglato lo scorso settembre a Udine. La lombarda, al terzo weekend consecutivo in gara dopo aver firmato il record italiano sui 5 chilometri (16:03 a Montecarlo) e aver partecipato alla Mezza di Vittuone (1h13:26), ha corso su un buon passo e ha dimostrato di essere ...

Podismo - la Mezza Maratona di Scandicci fa il pienone. Le foto e la classifica completa : Scandicci , Firenze, , 17 febbraio 2019 - Una grande edizione della mezza maratona di Scandicci , la sedicesima, quella che va in archivio con la vittoria di Hicham Midar. Giornata perfetta, con sole ...

Gdf organizza a Napoli Mezza Maratona 'per la legalità' : 'Napoli conCORRE per la legalità', è il nome del trofeo per la gara podistica organizzata dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con l'Ordine dei Dottori ...