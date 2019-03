Metro Exodus – Recensione : In Metro: Exodus, ci troveremo davanti all’epilogo, non solo della trilogia videoludica, sia di tutti i romanzi realizzati da Glukhovsky. Concludendo così l’intera vicenda di Artyom e compagni. La serie di Metro nasce dalle storie di Dmitry Glukhovsky, raccolte nel romanzo Metro 2033, ampliata grazie ai titoli realizzati da 4A Games. La peculiarità di questo “progetto” risiede nel lavoro di supervisione svolto ...

Metro Exodus : la colonna sonora dell’esodo : Se siete amanti dei videogiochi e di oggetti collezionabili dei relativi Franchise rimarrete piacevolmente colpiti dalla colonna sonora di Metro Exodus. Saga Metro Il gioco nasce dai racconti e romanzi di Dmitry Glukhovsky, nello specifico: Metro 2033, 2034 e 2035. Il terzo capitolo della saga, Metro Exodus, è ambientato nel 2035/2036, mostrandoci il panorama della Russia post-apocalittica che fino ad ora era stato solo un accenno nei precedenti ...

Metro Exodus : un primo assaggio della tecnologia grafica del futuro - analisi comparativa : La versione PC di Metro Exodus è una vera e propria rivoluzione per la tecnologia alla base della grafica per videogiochi, una visione del modo in cui gli sviluppatori potranno portare il rendering in tempo reale al livello successivo. Sotto alcuni aspetti, è il 'momento Crysis' di questa generazione. Lo stato dell'arte attuale, infatti, viene spinto verso nuove vette e possiamo avere un primo assaggio (o anche qualcosa in più) di quella che ...

Metro Exodus è un'esclusiva dell'Epic Games Store ma gli utenti Steam lo tempestano di recensioni positive : Sebbene Metro Exodus abbia "lasciato" Steam in favore di un'esclusiva temporale per l'Epic Games Store, la pagina dedicata al titolo è ancora accessibile e in questi giorni è bombardata da recensioni positive da parte dell'intera community. Una notizia piuttosto peculiare riportata da Eurogamer.net.Si tratta principalmente di utenti che hanno preordinato il titolo prima del suo passaggio allo Store di Epic Games. Metro Exodus infatti ...

Metro Exodus - recensione PS4 Pro : un open world che garantisce maggiori contenuti : Trasposizione di una saga di romanzi russi scritti da Dmitrij Gluchovskij, circa nove anni fa debuttò il primo Metro. Un titolo ansiogeno ma, allo stesso tempo, molto affascinante. Il gioco era ambientato in un futuro alternativo dove, a causa di una guerra nucleare, gli abitanti della Russia si erano rifugiati nelle stazioni delle Metropolitane. In superficie regnava il caos, con radiazioni così potenti da trasformare molti uomini e animali in ...

La versione 5.6 di Denuvo usata in Metro Exodus è stata violata in 5 giorni : Come segnala DSOGaming Metro Exodus e Far Cry New Dawn sono gli ultimi giochi basati sulla tecnologia anti-manomissione Denuvo. 4A Games e Ubisoft hanno utilizzato una nuova versione di questa tecnologia, Denuvo 5.6, che, però, è stata violata in soli cinque giorni.Questa versione di Denuvo è più recente di quella usata in Ace Combat 7 e Resident Evil 2 Remake. Tuttavia, questo non ha impedito di craccare la tecnologia anti-tamper. Questo, in ...

L'Adaptive Controller di Microsoft può essere utilizzato in Metro Exodus con impostazioni e opzioni avanzate : Metro Exodus è, senza ombra di dubbio, uno dei giochi del momento. Tuttavia oggi non siamo qui per parlarvi direttamente del titolo o delle sue qualità, ma unicamente di una funzione legata ad esso. Nei mesi scorsi, infatti, Microsoft aveva annunciato l'Xbox Adaptive Controller, ovvero una speciale periferica ideata per aiutare tutte le persone colpite da qualche particolare disabilità che gli rende impossibile fruire dei normali Controller. ...

Il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett? Secondo uno sviluppatore di Metro Exodus è fattibile : Metro Exodus ha debuttato in questi giorni su PC, PS4 e Xbox One (avete letto la nostra recensione?) e lo ha fatto cercando di portare la serie verso nuovi orizzonti e verso un'esperienza che unisca la linearità dei primi capitoli ad aree decisamente più ampie e ricche di missioni secondarie e opportunità alternative alla sola missione principale.Recentemente il Digital Foundry ha deciso di intervistare il rendering programmer, Ben Archard, e il ...

Metro Exodus : Recensione e Gameplay Trailer : Correva l’anno 2010 quando Metro 2033 fece il suo debutto su PC, PS3 e Xbox360, seguito da Metro Last Light tre anni dopo. Nel 2014 la serie arrivò anche su Xbox One e PS4 con Metro Redux, la rimasterizzazione dei primi 2 capitoli, ed oggi a distanza di 4 anni vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Metro Exodus su gentile concessione Koch Media. Metro Exodus Recensione Metro Exodus è il terzo ...

Le vendite di Metro Exodus nella settimana di lancio sono state superiori quasi del 50% rispetto a quelle di Last Light. Male Crackdown 3 in UK : Metro Exodus manca di poco il primato in UK debuttando alla posizione numero 2. Far Cry New Dawn si piazza invece in prima posizione.Con un paio di new entry che si contendono il primo posto nelle classifiche al dettaglio del Regno Unito nell'ultima settimana, Far Cry New Dawn ha superato Metro Exodus di sole 2.000 unità.Secondo GamesIndustry.biz, nonostante non abbia centrato il primato, le vendite nella settimana di lancio di Metro Exodus sono ...

Alle 13 in diretta con Metro Exodus e la nuova avventura di Artyom : La giornata delle dirette di Eurogamer.it parte a brevissimo con una live davvero imperdibile che ci trasporta nella Russia post-apocalittica ispirata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky. È tempo di dare un'occhiata da vicino all'atteso Metro Exodus.Dopo averne parlato in dettaglio nella nostra recensione, abbiamo deciso di mostrarvi ancora una volta il gioco dopo il suo debutto su PC (Epic Games Store), PS4 e Xbox One. Questo terzo capitolo del ...

Metro Exodus - ottima la versione Pc grazie al ray tracing di Nvidia RTX : A pochi giorni dalla sua uscita, Metro Exodus è stato già oggetto di analisi comparativa tra le varie piattaforme, operata dagli esperti di Digital Foundry. Questi ultimi infatti, dopo aver accertato la superiorità della versione Xbox One S su quella PS4, si sono soffermati in particolare sulla versione Pc; le parole di elogio non sono mancate. La versione Pc dell’ultimo titolo di 4A Games infatti, grazie all’ultima ...

Metro Exodus gira meglio su Xbox One S? : Metro Exodus è passato sotto la lente di Digital Foundry, la quale ha messo a confronto le prestazioni del titolo sulle console Sony e Microsoft.Ebbene, stando a quanto emerge dalla comparativa disponibile anche su YouTube a questa pagina, a risultare vincitrice è stata la versione per Xbox One S, la quale ha dimostrato le prestazioni più convincenti.Xbox One X supporta il 4K nativo, mentre PS4 Pro raggiunge i 1440p. Il gioco su PS4 base va a ...