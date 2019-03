Medicina | cuore “pigro” stimolato | riparte in modo naturale

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Un“pigro” è statoin, del tutto fisiologico, come se l’organo non fosse mai stato malato, presso la Cardiologia dell’ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco: con una nuova tecnica, è stato impiantato su un paziente di 70 anni un defibrillatore che, oltre a proteggere da aritmie e morte improvvisa, gli restituirà il suo battito, riducendo a lungo termine il rischio di scompenso cardiaco. “Alcuni pazienti, spesso in seguito a un infarto o per un disturbo a carico del sistema elettrico del, hanno bisogno di stimolare, l’organo affinché il battito e il movimento tornino a essere corretti. Per far questo si utilizzano i pacemaker o i defibrillatori impiantabili, tecnologie tra le più sofisticate che, mediante fili inseriti nelle cavità cardiache, stimolano opportunamente ilgenerando un ritmo ...

