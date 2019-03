Maxi Urban a Sanremo Young : età - carriera e chi è : Maxi Urban a Sanremo Young : età, carriera e chi è Maxi Urban è tra i finalisti in gara a Sanremo Young 2019. Il talent show per teenager (ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni), è tornato in prima serata su Rai Uno il 15 febbraio. Ospiti al Teatro Ariston, i giovani concorrenti si sfideranno sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia al Festival di Sanremo . Il concorrente che strapperà la vittoria nella serata di venerdì 15 ...

Roma - guerriglia urbana in pieno centro : Maxi rissa tra tifosi nel rione Monti. Cinque feriti : maxi rissa tra tifosi in serata nel rione Monti, nel pieno centro di Roma. Cinque le persone soccorse e trasportate in ospedale con ferite d’arma da taglio. Si tratta di quattro spagnoli, tifosi del Siviglia, e di un americano. Il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Oggi allo stadio Olimpico è in programma la partita di Europa League Lazio-Siviglia. Secondo le prime indagini della Digos che sta raccogliendo ...