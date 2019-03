Maverick Vinales MotoGP | GP Qatar 2019 | “Abbiamo lavorato bene e sono contento di essere

MotoGP - Risultato Qualifiche Losail 2019 : Maverick Vinales sbrana la pole position! 14° Valentino Rossi - Dovizioso in prima fila! : Le prime Qualifiche dell’anno nel Mondiale MotoGP 2019, quelle del Gran Premio del Qatar a Losail, forse non passeranno alla storia per la spettacolarità, ma per le sorprese che hanno regalato agli spettatori. Innanzitutto la pole position va a Maverick Vinales, la 18esima della sua carriera. Lo spagnolo spinge la sua Yamaha fino ad uno strepitoso 1:53.546 e rifila ben tredici posizioni di distacco al suo compagno di scuderia, Valentino ...

Maverick Vinales MotoGP GP Qatar 2019 : “La M1 va bene in curva - ma in velocità perdiamo tanto rispetto ai rivali” : Maverick Vinales (Yamaha) ha chiuso il suo venerdì del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP con il secondo tempo assoluto, a poco meno di mezzo secondo da uno scatenato Marc Marquez. Per lo spagnolo il bicchiere è mezzo pieno, ma il lavoro deve essere ancora lungo per portare la M1 nelle migliori condizioni in vista della gara e del prosieguo della stagione. “Era davvero importante essere tra i primi 10 oggi – spiega al profilo ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Qatar 2019 : “La Yamaha ha lavorato sodo ma dobbiamo ancora migliorare - non vedo l’ora di iniziare” : Primo weekend della stagione 2019 e prima consueta conferenza stampa del giovedì per i piloti più attesi al via del Mondiale MotoGP. Uno dei corridori indiziati per il successo in Qatar è sicuramente Maverick Viñales, vincitore a Losail nel 2017 e reduce da un ottimo pre-campionato in cui è stato tra i migliori con buona costanza grazie ai miglioramenti della Yamaha nella nuova versione per il 2019. L’iberico è parso molto consapevole dei ...

MotoGP - Maverick Vinales : 'Secondo me il favorito è Lorenzo - noi dobbiamo lavorare molto' : MotoGP Gp Qatar - Alla vigilia del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2019, Maverick Vinales ha concesso una lunga intervista a Sky Sport MotoGP, insieme al compagno di squadra, Valentino Rossi . Il pilota stagnolo della Yamaha, dopo l'ottima preseason, inizia il nuovo campionato fiducioso, ma consapevole che non sarà facile ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Maverick Vinales e la grande chance - una M1 finalmente pronta verso il titolo : Se ci fosse una graduatoria virtuale per eleggere il pilota che è uscito nel migliore dei modi dai test pre-stagionali della MotoGP, non potremmo che annoverare Maverick Vinales nelle prime posizioni. In vetta probabilmente no, perchè alcune criticità permangono in casa Yamaha, ma lo spagnolo (che quest’anno ha anche cambiato numero sulla carena, passando dal 25 al 12) ha dimostrato di sentirsi a proprio agio con la nuova M1, che lo ha ...

MotoGP - Test Losail 2019 : segnali di risveglio in Yamaha. Maverick Vinales e Valentino Rossi possono rallegrarsi ma c’è ancora lavoro da fare : Il tempo dei Test di MotoGP è scaduto e ora non resta che affrontare il Mondiale 2019, che avrà inizio proprio nello stesso luogo in cui si è provato per tre giorni e in cui i team della classe regina hanno incamerato ed elaborato dati a profusione. 72 ore a Losail (Qatar) nelle quali la Yamaha è tornata in auge. Quattro M1 nei primi sei posti non si vedevano da un po’ e, anche se non vi sono punti in palio, i miglioramenti sono ...

MotoGP - Maverick Vinales : “Abbiamo fatto dei passi in avanti ma dobbiamo lavorare per vincere” : Maverick Vinales ha terminato i test collettivi della MotoGP a Losail (Qatar) davanti a tutti. Il centauro spagnolo, con un grande riscontro, si è issato in vetta all’ordine dei tempi, confermando il suo ritrovato feeling con la Yamaha. La moto di Iwata, infatti, specie sul giro secco sembra andare piuttosto forte mentre sul passo gara, almeno a detta di Maverick, c’è ancora tanto da fare. “Abbiamo fatto degli importanti passi ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Maverick Vinales e la Yamaha dominano la scena - Valentino Rossi e Lorenzo in ripresa - Ducati in versione long run : Ci eravamo lasciati in Malesia con quattro Ducati nei primi quattro posti. Senza ombra di dubbio era difficile pensare che una situazione simile si potesse replicare nell’ultima giornata di Test a Losail (Qatar) con le Yamaha. La moto di Iwata ha stupito e si è vista rappresentata da quattro centauri nelle prime sei posizioni. Un dato che parla chiaro sul feeling della M1 sul tracciato qatariano. Del resto, dei miglioramenti si erano ...

MotoGP - Test Losail 2019 : risultati day-3. Maverick Vinales e Yamaha sugli scudi - cresce la Honda - Ducati sul passo gara : Maverick Vinales chiude al comando la terza, ed ultima, giornata dei Test pre-stagionali che si sono tenuti a Losail, Qatar, dove il 10 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha è stato in grado di segnare il tempo di 1:54.208, record di questa tre-giorni, dimostrando nei 50 giri completati, come il suo feeling con la nuova M1 abbia già raggiunto livelli importanti. La bontà della moto nipponica (che deve ...

MotoGp – Il soave rombo della M1 di Vinales : musica per le orecchie di Maverick - accesa la nuova Yamaha a Sepang [VIDEO] : Maverick Vinales innamorato del rombo della sua nuovissima M1, design rinnovato e numero cambiato per lo spagnolo della Yamaha: il soave rumore della nuova Yamaha accesa ai box del circuito di Sepang Partiranno domani i test di Sepang di MotoGp: i piloti della categoria regina torneranno finalmente in pista dopo mesi di stop per testare le loro nuove moto in vista dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. Occhi ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Ho grandi motivazioni per il 2019”; Maverick Vinales : “Con i cambiamenti nel team andrà meglio” : Si ricomincia ufficialmente da oggi. A Giacarta, nella notte italiana, è stata presentata la nuova Yamaha che prenderà parte al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Valentino Rossi e lo spagnolo Maverick Vinales non vedono l’ora di gareggiare e le ambizioni sono sempre le solite: vincere. La Casa di Iwata deve recuperare terreno rispetto ai rivali. Le ultime due stagioni non sono state all’altezza della situazione e un Rossi a secco di ...

MotoGP Yamaha 2019 - Maverick Vinales : 'La mia motivazione? Battere Valentino Rossi' : Nuova moto, nuovo numero, nuovo capotecnico . Sarà una sorta di anno zero per Maverick Vinales, che in questo 2019 vuole ripartire dopo l'ultimo deludente Mondiale. Lo spagnolo confida nella sua M1, ...

MotoGp – I cambiamenti danno fiducia a Vinales - Maverick sorridente a Giacarta : “la mia motivazione? Battere Valentino” : Un 2019 di cambiamenti per la Yamaha e Maverick Vinales: le parole dello spagnolo dalla presentazione ufficiale del team a Giacarta E’ stata presentato a Giacarta il Monster Energy Yamaha MotoGp Team. La Yamaha è ha svelato al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 di MotoGp da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Prima di indossare la nuova tuta e salire in sella alla nuova M1, i piloti sono stati ...

Look rinnovato e… graffiante per la Monster Energy Yamaha : Valentino Rossi e Maverick Vinales svelano la nuova M1 [VIDEO] : Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno svelato la nuova M1: Look completamente rinnovato per la Yamaha per la stagione 2019 di MotoGp Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: la Yamaha mostra al mondo intero la sua nuova M1. Niente presentazione dalla Spagna, quest’anno: probabilmente a causa dell’addio con lo sponsor Movistar, il team di Iwata ha dovuto rinunciare a presentare la sua squadra nella sede della ...