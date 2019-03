blogo

(Di sabato 9 marzo 2019)"Si è provato di tutto per tentare di far decollare un progetto che evidentemente non sta più nei limiti... In tv la misura esiste, anche nei reality. Dato che vengo 'da lì', posso permettermi di dire, ancheme stesso, che a undire basta. C'è una morale che va oltre... Perché deve essere sputtanato un uomo quando non c'è nessuna ragione per farlo? ... Massima stima nei confronti di Riccardo, un po' meno per chi l'ha messo in una condizione del genere, perché conosco quei meccanismi lì e si è consapevoli quando si fanno queste cose di cosa può accadere..." Cosìha commentato l'operazione Corona -a L'deinel corso della puntata di Italia Sì di oggi, sabato 9 marzo, che ha toccato ilinvitando Dodi Battaglia sul podio, ultimo - o quasi - dei Pooh a intervenire su quanto successo e rinnovare la propria ...

tvblogit : Mauro Coruzzi contro L'Isola dei Famosi per il caso Fogli: 'A un certo punto bisogna dire… - Varych4 : Mauro Coruzzi contro L'Isola dei Famosi per il caso Fogli: 'A un certo punto bisogna dire… - SerieTvserie : Mauro Coruzzi contro L'Isola dei Famosi per il caso Fogli: 'A un certo punto bisogna dire basta' -