Matteo Salvini | Non stacco la spina al governo Con Forza Italia ho chiuso

In 400 per Matteo Renzi a Civitanova : «Salvini? Una Chiara Ferragni mancata» : E allora oggi voglio affrontare la politica così, senza alimentare divisioni e polemiche, salire sui pedali, dare la borraccia o prenderla, affinchè ciascuno di noi possa dare il meglio fino alla ...

Compleanno da premier per i 46 anni di Matteo Salvini : gli Amici della Lirica - l'hotel di lusso e il console russo : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Festa per i 46 anni di Matteo Salvini con gli Amici della Lirica - oltre 200 invitati : dal console russo a Franco Baresi : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'Hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Bruno Vespa : il duello rusticano Luigi Di Maio-Matteo Salvini e la doppia scorciatoia per evitare la crisi : "In altri tempi, la crisi sarebbe stata già aperta". Ma, sostiene Bruno Vespa, "una resa dei conti" adesso "non conviene a nessuno". E non conviene a Luigi Di Maio perché "vista la indisponibilità del Pd ad allearsi con il M5s, la crisi porterebbe alle elezioni anticipate. E il Movimento finirebbe a

Matteo Salvini - immigrati : "Barcone con 64 persone a bordo diretto in Italia riportato indietro. Molto bene" : Un barcone partito dalla Libia con 64 immigrati a bordo diretto verso le coste Italiane è stato soccorso dalla Marina militare tunisina al largo di Medenine. I migranti soccorsi, ha reso noto l'agenzia di stampa tunisina Tap, saranno fatti sbarcare nel porto di Zarzis dove si è già messa in moto la

Tregua apparente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla Tav : "Nessuna crisi in vista" : Prove di distensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla grana Tav. Dopo ore caldissime condite da minacce di "andare fino in fondo" e staccare la spina al governo lanciate dal ministro dell'Intero, ora è lo stesso vicepremier leghista a provare a tendere la mano al suo alleato, con alcune dichiarazioni rilasciate a margine della festa sua festa di compleanno a Milano: "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'è ...

Matteo Salvini - il vergognoso spot elettorale di Emmanuel Macron : l'insulto francese : Nazifascisti, filo spinato e Matteo Salvini. Il presidente francese Emmanuel Macron mette in campo la peggior retorica possibile per la clip di En Marche che invita a votare alle elezioni europee del prossimo maggio contro "chi odia l'Europa unita". Leggi anche: "Altro che Macron, ecco due vere inte

Matteo Salvini - lo schiaffo a Di Maio : 'Torno a Roma martedì. Ora...'. Retroscena : gelo negli ultimi 2 giorni : Più schiaffo di così non si può. Luigi Di Maio passerà il weekend a lavorare, gomito a gomito con Stefano Buffagni , per risolvere il nodo Tav . Matteo Salvini resterà placido nella sua Milano, e non ...

Matteo Salvini - lo schiaffo a Di Maio : "Torno a Roma martedì. Ora...". Retroscena : gelo negli ultimi 2 giorni : Più schiaffo di così non si può. Luigi Di Maio passerà il weekend a lavorare, gomito a gomito con Stefano Buffagni, per risolvere il nodo Tav. Matteo Salvini resterà placido nella sua Milano, e non ha alcuna intenzione di dedicarsi al dossier alta velocità. "Ora decidano loro cosa vogliono fare, io

Matteo Salvini : figli altezza e moglie - la carriera del politico : Matteo Salvini: figli altezza e moglie, la carriera del politico carriera e vita privata di Matteo Salvini Condivisibili o meno che siano le proposte e le ideologie (il che, del resto, è un fattore irrinunciabile per chiunque decida di intraprendere una carriera politica), si è comunque costretti ad ammettere che Matteo Salvini abbia rappresentato una figura altrimenti inedita nel panorama della politica italiana. E non tanto per la linea di ...

Buon compleanno Martina Galli - Ornella Muti - Matteo Salvini… : Buon compleanno Martina Galli, Ornella Muti, Matteo Salvini… …Massimiliano Sciarra, Sandra Lonardo, Emma Bonino, Mario Sarcinelli, Diana de Feo, Rolando Mosca Moschini, Paola Quattrini, Teo Fabi, Franco Uncini, Juliette Binoche, Youri Djorkaeff, Monica Vanali, Gianluca Pini, Juan Sebastian Veron, Stefano Sturaro… Oggi 9 marzo compiono gli anni: Martina Galli, manager; Massimiliano Sciarra, speaker tadio e tv, opinionista; Dario Ciccone, ex ...

Antonello Venditti - la verità su Matteo Salvini : 'Non sono leghista - ma lui...'. Sinistri massacrati ancora : Oggi Antonello Venditti compie 70 anni , ma è già da qualche giorno che si parla di lui dopo l'intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha ammesso di simpatizzare per Matteo Salvini, soprattutto per ...

Matteo Salvini - dopo la crisi di governo spunta lo scenario dei 'tecnici' : così la Lega va al 50% : La prima preoccupazione arriva dal Def, il documento di economia e finanza che dovrebbe essere presentato entro il 10 aprile, al massimo entro la fine del mese, quando c'è l'obbligo di invio alla ...

Antonello Venditti - la verità su Matteo Salvini : "Non sono leghista - ma lui...". Sinistri massacrati ancora : Oggi Antonello Venditti compie 70 anni, ma è già da qualche giorno che si parla di lui dopo l’intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha ammesso di simpatizzare per Matteo Salvini, soprattutto per la sua capacità di cogliere le istanze della nazione in questo momento. Oggi il cantante ha risposto