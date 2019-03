Mattarella | gli anni di attacchi mafia a Istituzioni sono lontani

Sergio Mattarella - perché è il migliore alleato di Matteo Salvini nel caos-Tav : Luigi Di Maio spacciato : Caos Tav. Caos assoluto, con il governo appeso a un filo. Matteo Salvini minaccia la crisi, Luigi Di Maio gli dà dell'irresponsabile. In tutto ciò il premier Giuseppe Conte ha gettato la maschera e si è apertamente schierato con i grillini. Tutto, ora, è possibile. Ad osservare preoccupato la situaz

Mattarella premia gli 'esempi civili' del Paese : Ilaria Galbusera , 27 anni, Bergamo,, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: «Per l'impegno e la passione con cui fa dello sport uno strumento di conoscenza e inclusione delle ...

Mattarella : 'Si vive meglio combattendo il pregiudizio' : Al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite "motu proprio" dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 29 dicembre ...

Mattarella consegna le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica : “Se si combattono pregiudizi si vive meglio” : C’è chi ha promosso la cultura, portando libri nei luoghi più remoti della Basilicata, chi ha adottato bambini scappati dalla guerra e minori con situazioni difficili alle spalle, e chi contrasta il caporalato. Ma tra chi ha ricevuto l’onorificenza dal Capo dello Stato ci sono anche l’agente che è rimasto ferito nell’incendio di Casalecchio, e la barista che ha denunciato i Casamonica e l’allenatore che ha ritirato ...

Crozza si cimenta con l’imitazione di Zingaretti : “Grazie Camilleri che hai reso famoso mio fratello…sembra Mattarella ma migliorerà” : La copertina di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza è dedicata al nuovo segretario del Pd Nicola Zingaretti, con a un (finto) discorso di ringraziamento in cui non manca nessuno: “Grazie all’Italia, alla democrazia, a Camilleri che ha reso famoso mio fratello, ai partigiani e alle partigiane di 92 anni che sono venuti a votare, ai giovani di 19 e 20 anni che non sono venuti a votare noi perché votano i 5 ...

Mattarella agli studenti 'La politica non è un mestiere - richiede scelte complesse e non si fa con i si dice' : Alla domanda: 'Che cosa significa precisamente dire di una persona che è un politico? Quali caratteristiche bisogna avere per intraprendere la carriera politica?', il capo dello Stato ha risposto: '...

Mattarella consegna le onorificenze agli eroi civili 'Combattendo il pregiudizio si vive meglio' : 'Il nostro paese è ricco di energie positive, di persone che sanno che si vive meglio se ci si impegna per il bene comune, se si combatte per sconfiggere prevaricazioni e pregiudizi. Siamo nati per ...

Mattarella consegna le onorificenze agli eroi civili : "Combattendo il pregiudizio si vive meglio" : Al Quirinale la cerimonia per il riconoscimento assegnato a 33 cittadini. Tra loro anche alcuni stranieri. "Siete persone che hanno scelto di fare la cosa giusta e non siete soli in questo Paese"

Mattarella consegna le onorificenze agli eroi civili : "Si vive meglio combattendo il pregiudizio" : Al Quirinale la cerimonia per il riconoscimento assegnato a 33 cittadini. Tra loro anche alcuni stranieri

Autonomia - l'ok di Salvini a Mattarella : 'Testo migliorabile alle Camere' : ROMA 'Ci stiamo lavorando, tutto è migliorabile'. Il vicepremier Matteo Salvini apre alla possibilità di emendare l' Autonomia differenziata. Il leader della Lega, lasciando la Camera dopo una ...

Mattarella convoca Consiglio Difesa : 17.42 Il presidente Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di Difesa, al Quirinale, giovedì 7 marzo 2019 alle 17.00 All'ordine del giorno un punto sulle principali aree di crisi: stato e prospettive dell'impegno italiano nei diversi teatri; possibili sviluppi di natura strategico-militare in ambito Alleanza Atlantica e Unione Europea e discendenti implicazioni per il nostro Paese; aggiornamento sul processo di riforma e ...

Sergio Mattarella : moglie - età - nipoti e figli. La carriera politica : Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica Biografia e vita privata del Presidente della Repubblica Eletto il 31 Gennaio del 2015 si appresta a compiere il terzo anno di mandato sui sette previsti dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è inoltre pronto al discorso di fine anno che raccoglierà circa 6 milioni di italiani davanti agli schermi. Vediamo nello specifico alcuni dettagli sul ...

La meglio gioventù di Mattarella. I 29 Alfieri della Repubblica : Chiara , la ragazza di Tarquinia con una protesi alla gamba che arriva terza a miss Italia e reagisce con dolce fermezza agli hater del web. Luigi , che con grande maturità salva il fratellino dalla ...

