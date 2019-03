Mattarella non ha il piano B Se il governo cade | si vota

8 marzo - Mattarella : “Non possiamo assistere inerti alla violenza su donne. Sono vittime di mentalità di possesso” : “Non possiamo continuare ad assistere inerti alla violenza nelle case e nelle strade. Ancora ieri, nel nostro Paese, Sono state assassinate due donne – Alessandra e Fortuna – vittime di una violenza prodotta da distorte e criminali mentalità di possesso e dominio”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando dal Quirinale in occasione dell’8 marzo, è voluto partire proprio dalla violenza subita dal genere ...

Mattarella agli studenti 'La politica non è un mestiere - richiede scelte complesse e non si fa con i si dice' : Alla domanda: 'Che cosa significa precisamente dire di una persona che è un politico? Quali caratteristiche bisogna avere per intraprendere la carriera politica?', il capo dello Stato ha risposto: '...

'La politica non sia approssimativa' - così Mattarella - : Roma, 4 mar., askanews, - La politica non è un 'mestiere' ma non può essere praticata in maniera 'approssimativa'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale alcune scolaresche delle ...

Mattarella politica non e' un mestiere - ma richiede dedizione : ROMA - "C'e' una convinzione molto diffusa che la politica sia una materia, un'attivita' che riguarda soltanto alcune persone, quelle che...

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono risarcimenti a Salvini e Conte Mattarella : «I Paesi non si chiudano» : Il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della Nave e che ora chiedono un risarcimento tra i 42mila e i 71mila euro. Salvini: «Risarcimento? Al massimo un Bacio Perugina»

Mattarella : «All'Italia serve studio - non improvvisazione. Male i Paesi che si chiudono in se stessi» : «Contro la tentazione che anche nel nostro Paese si ceda all'improvvisazione e all'approssimazione» e sempre guardandosi dal mito di Narciso che «rappresenta la tendenza di individui ma anche di ...

Mattarella avverte : Paese non si richiuda in se stesso : Roma, 21 feb., askanews, - 'Nei nostri tempi emergono sensazioni a chiudersi in se stessi per individui, gruppi sociali, realtà nazionali. È una cosa che richiede una riflessione adeguata, ...

Mattarella : Paesi non si chiudano in sé : 12.54 Individui, gruppi sociali e nazioni debbono rifuggire dalla tendenza narcisistica di chiudersi in se stessi.Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'Anno accademico della Luiss, richiamando la Lectio magistralis di Jhumpa Lahiri 'Elogio all'Eco: una riflessione sul senso del tradurre'. "Emergono tentazioni di chiusura in se stessi,per individui,gruppi sociali,per realtà nazionali e che ...

Mattarella avverte : il Paese non si richiuda in se stesso : Roma, 21 feb., askanews, - 'Nei nostri tempi emergono sensazioni a chiudersi in se stessi per individui, gruppi sociali, realtà nazionali. È una cosa che richiede una riflessione adeguata, ...

Mattarella cita leggenda Narciso : Paesi non si chiudano in se stessi : Roma, 21 feb. , LaPresse, - Non bisogna "cadere nella tentazione della chiusura in se stessi, è una lezione anche per i nostri tempi. Per l'individuo, per i corpi sociali, per la realtà nazionali". Lo ...

[Il retroscena] Nuove elezioni politiche a settembre : ecco perché Mattarella non si opporrebbe : "Secondo i miei calcoli " ha spiegato il noto economista Carlo Cottarelli - più di un terzo del rallentamento dell'economia italiana è dovuta a cause interne come lo spread, gli annunci sbagliati e l'...

'Innovare per competere e non per tagliare i salari' - così Mattarella - : Roma, 20 feb., askanews, - 'Cento anni fa venne sottoscritto nel nostro Paese il primo contratto nazionale di lavoro che poneva il limite di otto ore quotidiane e quarantott'ore settimanali per le ...

Mattarella : innovare per competere - non tagliare salari : Roma, 20 feb., askanews, - 'Cento anni fa venne sottoscritto nel nostro Paese il primo contratto nazionale di lavoro che poneva il limite di otto ore quotidiane e quarantott'ore settimanali per le ...

Palermo : ripetitore vicino casa Mattarella - per inquirenti non ha spiato il Presidente : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) - Un ripetitore è stato rinvenuto circa tre settimane fa all’interno della cassetta Enel che si trova a pochi metri di distanza dell’abitazione palermitana del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di un apparecchio con due piccole antenne che può ric