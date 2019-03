ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) “Mi sento la killer dei cafoni“. Parole diche sul suo profilo Instagram spiega di non poterne proprio più chi le mandaosé: “Capisco le lettere di “amore” che alcuni gentilmente mi scrivono, invece nonchi non si contiene e manda perfino!!”, scrive la conduttrice. Che aggiunge: “Quello non loe li blocco, appena mi arrivano “vi faccio” fuori con un semplice CLICK!!!!”. Insomma, un pizzico di ironia ma anche una strategia per liberarsi dei tanti commentatori troppo “spavaldi” che affollano i social.Visualizza questo post su InstagramCapisco le lettere di “amore” che alcuni gentilmente mi scrivono, invece nonchi non si contiene e manda perfino!! Quello non loe li blocco. Mi sento la Killer dei cafoni, appena mi ...

Cascavel47 : Marta Flavi: “Basta mandarmi foto hot! Non lo sopporto e vi blocco” - FQMagazineit : Marta Flavi: “Basta mandarmi foto hot! Non lo sopporto e vi blocco” - Ginko_21 : RT @BlackTristan: La gioia della giornata è data dall'incontrare Marta Flavi a Via del Corso. -