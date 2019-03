Marquez vola nelle libere | Rossi illude

ilfogliettone

(Di sabato 9 marzo 2019) Prima l'illusione del miglior tempo, poi il crollo alla 17/a posizione che, nella combinata delle due sessioni, diventa 16/a. Ledel Gp del Qatar hanno riservato a Valentinoemozioni sicure, passate pero' dall'esaltazione alla delusione finale. Il 'Dottore',prime tornate, ha dato spettacolo in sella alla Yamaha, facendo intravedere uno stato di forma invidiabile. Un'illusione. Sul circuito di Losail, Valentino ha girato con il miglior tempo, 1'55"048, mettendosi dietro Jorge Lorenzo e Marc(Repsol Honda): un aperitivo della grande lotta per il titolo mondiale che scattera' domenica nella classe regina e non solo.Il maiorchino ha pagato un distacco di 0"079 dall'ex compagno del team Yamaha, mentre Marcsi e' attestato a 0"110. Sono apparse competitive anche le Ducati: Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati Team) e' rimasto agganciato al 'podio', ...

