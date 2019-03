Marquez il più veloce nelle terze libere

MotoGp - Marquez subito il più veloce in Qatar. Quarto tempo per Valentino Rossi - fuori però dalla top ten : subito il campione del mondo. Che, già in Qatarm si mette dietro i rivali. Libere 3 nel segno di Marc Marquez a Losail in Qatar in vista del primo Gran Premio della stagione della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ha fermato ...

MotoGP - GP del Qatar 2019. Prove libere 3 : Marquez il più veloce - caduta per Lorenzo : La terza sessione di Prove è stata condizionata dal forte vento arrivato dal deserto vicino Losail. Dopo pochi giri, cadono a distanza di un minuto i due piloti ufficiali Honda . Impatto forte per ...

MotoGp - Marquez il più veloce nelle prime libere. Delude Rossi : LOSAIL - Dopo l'operazione alla spalla e il doloroso recupero, Marquez avrebbe dovuto cominciare con tanta prudenza. Invece. Il campione del mondo in carica chiude la prima giornata di prove della nuova stagione con un impressionante crono, 1'53'380,: con la sua Honda rifila mezzo secondo al migliore degli ultimi, Vinales, -0'474 , e agli ...

MotoGP - GP Qatar : nelle prove libere Marquez è il più veloce - 6° Dovizioso - 16° Rossi : Il campione del mondo è 1° con 1:53.380 , il pilota della Yamaha è 2° a +0.474 . Difficilmente si riuscirà a battere il tempo di Marquez - di Redazione SkySport24 18:46 Attenzione a Marquez, sta per ...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Il record non è l’aspetto più importante - dobbiamo crescere per la gara” : La prima giornata del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) si conclude con un Marc Marquez che presenta un sorriso, come si suol dire, a trentadue denti. Il campione del mondo in carica, infatti, ha dominato la FP2, piazzando il nuovo record del tracciato, migliorandolo di ben tre decimi rispetto al crono di Johann Zarco di un anno fa. Il bilancio, per lo spagnolo, è ovviamente positivo. “Il mio tempo è ...

MotoGP - Mondiale 2019 – Jorge Lorenzo e la missione più difficile della carriera : battere Marc Marquez con la stessa moto : Di Jorge Lorenzo si possono dire tantissime cose, tranne che non abbia coraggio. Dopo aver vinto il titolo della motoGP nel 2015, infatti, il maiorchino ha prima lasciato la Yamaha per passare due anni in Ducati, ed ora si ritrova davanti ad un nuovo bivio di grande importanza, l’avventura in Honda. Una sfida che, senza alcun dubbio, indirizzerà l’ultima parte della sua carriera, dopo una esperienza a Borgo Panigale che lo ha segnato ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

Test MotoGP : Viñales il più veloce - lontani Marquez e le altre Honda : Il campione del Mondo che nella prima parte della sessione è anche caduto, alla curva 16, senza riportare conseguenze, ha chiuso con il 10° tempo a 1'116 dal migliore di giornata. Che è stato ...

MotoGp - Marquez ammette : “non voglio essere il pilota che cade di più - anche se…” : Il pilota spagnolo ha parlato della sua attitudine ai salvataggi miracolosi, ammettendo però di accettare un alto numero di cadute se queste non dovessere compromettere la vittoria del titolo Ventisette cadute nella stagione 2017, un (quasi) record per Marc Marquez battuto dal solo Sam Lowes, riuscito ad arrivare a quota 29. Il rapporto tra lo spagnolo e le cadute è da sempre molto… stretto, anche se nell’ultima stagione il ...

MotoGP - Test Sepang – Crutchlow smaschera Marquez : “sta giocando - può andare molto più veloce!” : Cal Crutchlow analizza le prime giornate di Test a Sepang: Yamaha e Ducati vanno forte, ma secondo il britannico Marquez sembra si stia ‘nascondendo’ di proposito Di ritorno da un brutto infortunio alla gamba, Cal Crutchlow ha ripreso confidenza con la propria moto sul circuito di Sepang. Nei primi Test stagionali in Malesia, il pilota britannico ha avuto modo non solo di preparasi per l’inizio di stagione, ma anche per ...

MotoGp – Test Sepang - Marquez non si sbilancia : “ho dato ai giapponesi la risposta più importante - ma va presa con le pinze” : Il problema alla spalla non impedisce a Marquez di effettuare il lavoro programmato con la Honda: le parole del campione del mondo al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang E’ un Marc Marquez fisicamente ancora non del tutto pronto, quello che ha parlato con la stampa al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang, conclusa dal campione del mondo col largo anticipo rispetto ai colleghi. Lo spagnolo della Honda ...

MotoGP - test di Sepang. Marc Marquez : 'La spalla sinistra fa sempre più male' : Marc Marquez ha chiuso la seconda giornata di test a Sepang prima del previsto. I problemi alla spalla sinistra , operata lo scorso dicembre, continuano a dargli problemi in pista, portandolo a ...

MotoGP 2019 - Honda. Marc Marquez : 'Fatico più del previsto con la spalla operata' : Anno nuovo, vecchie abitudini. Marc Marquez continua a essere l'Iron Man che abbiamo apprezzato nella stagione 2018. Nonostante qualche acciacco dovuto all'intervento alla spalla sinistra, lo spagnolo ...