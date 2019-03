MARINA MILITARE : ritrovato l’incrociatore leggero “Giovanni Delle Bande Nere” affondato nel 1942 [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

MARINA MILITARE : Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” al via le domande di partecipazione : Mancano 3 settimane alla scadenza del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr. 15 del 22.02.2019 – 4^ Serie Speciale) per 72 posti da allievo del 1° corso della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, che si chiuderà il 25 marzo. Il prossimo 9 e 10 marzo saranno giornate dedicate agli Open Day, in cui la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia aprirà le porte ai giovani studenti, alle loro famiglie e ...

MARINA MILITARE : il cordoglio del Capo di Stato Maggiore per la morte del Tenente di vascello Dalle Luche : Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, esprime il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso, avvenuto a causa di un tragico incidente stradale in località Rosignano Marittima in provincia di Livorno, del Tenente di vascello Pierfrancesco Dalle Luche, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano: “Sono ...

La MARINA MILITARE è in prima linea nella gestione delle emergenze iperbariche : Italia- nella serata del 23 febbraio 2019 il Servizio di Medicina Iperbarica del Centro Ospedaliero Militare di Taranto è stato allertato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata per ...

MARINA MILITARE : Nave Italia termina il periodo di lavorazione in bacino [FOTO] : 1/10 ...

MARINA MILITARE : il cacciamine Alghero individua un ordigno bellico al largo di Trapani : Il cacciamine Alghero della Marina Militare ha individuato in questi giorni, nelle acque antistanti il porto di Trapani, un ordigno bellico presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un’attività specialistica di controllo dei fondali che la nave sta conducendo sulle rotte di avvicinamento al porto siciliano per garantire la sicurezza della navigazione. La presenza dell’ordigno è stata ...

MARINA MILITARE : terminata l’esercitazione bilaterale Italo-Tunisina OASIS : È terminata ieri l’esercitazione bilaterale Italo-Tunisina OASIS iniziata lo scorso 4 febbraio nella sede di Taranto. l’esercitazione, appuntamento che si rinnova ogni anno, si colloca nell’ambito di una serie di attività di collaborazione che la Marina Militare svolge con le marine dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che contribuiscono ad accrescere e consolidare la capacità di cooperazione tra le stesse. L’edizione di quest’anno, a ...

MARINA MILITARE : I PALOMBARI DEL COMSUBIN CONTINUANO L'INSTANCABILE OPERA DI BONIFICA SUBACQUEA : Sono già 1.331 i residuati bellici inesplosi rimossi nel primo mese del 2019 dai mari italiani e dalle acque interne del Paese Segui le novità della #MARINAMILITARE live su Twitter , @ItalianNavy #...

MARINA MILITARE - la denuncia della sottocapo : "Torturata con seghetto e tronchesino per un anello" : denunciato un agghiacciante episodio di nonnismo a La Maddalena all’interno di una scuola della Marina Militare. La denuncia proviene da una ventottenne sottocapo, ora imbarcata sulla nave scuola Amerigo Vespucci: la avrebbero operata con arnesi da meccanico sottoponendola a tre ore di tortura. Come

MARINA MILITARE : il cacciamine Alghero sarà ormeggiato nel porto di Trapani dal 21 al 23 gennaio : Da lunedì 21 a mercoledì 23 gennaio, il cacciamine Alghero, della Marina Militare sarà ormeggiato nel porto di Trapani. La sosta sarà svolta nell’ambito di un’attività specialistica di controllo dei fondali, che la nave sta conducendo nelle acque antistanti la città, finalizzata a garantire il libero accesso ai porti e mantenere aperte le vie di comunicazione marittime assicurando altresì il transito delle unità mercantili e la sicurezza della ...

Gommone con venti migranti al largo di Tripoli - la MARINA MILITARE lancia zattare : solo tre in salvo : L'imbarcazione è stata avvistata da un aereo della Marina italiana che però è dovuto rientrare per mancanza di carburante

Strage amianto nella MARINA MILITARE : il Tribunale di Roma condanna ed equipara vittime a quelle del dovere - del terrorismo e della criminalità : Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ottavio Picozzi, ha emesso una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa perché tutti i danni subiti dalla vedova e dall’orfana del Sig. S. A., deceduto a Roma all’età di 55 anni per mesotelioma pleurico sinistro in seguito ad esposizione professionale ad amianto avvenuta nel periodo di servizio nella Marina Militare, siano indennizzati anche con il riconoscimento di vittima del ...

Amianto nelle navi - assolti 8 ammiragli della MARINA Militare : Amianto nelle navi, assolti 8 ammiragli della Marina Militare Gli imputati erano accusati per le morti e le malattie dei loro sottoposti. Nel processo bis a Padova il giudice ha ritenuto che “il fatto non sussiste”. Secondo la pubblica accusa, non potevano stanziare fondi per l'eliminazione del pericolo Parole ...

MARINA MILITARE : incidente a Taranto - maresciallo in gravissime condizioni : Grave incidente ieri durante le manovre di ormeggio di nave Bergamini nella stazione navale Mar Grande a Taranto: un cavo si è rotto tranciando la gamba destra del primo maresciallo Gioacchino Verde, 53enne di origini napoletane, provocandogli anche altre gravi lesioni. E’ ricoverato in condizioni gravissime nella sala rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto: è stato sottoposto a intervento chirurgico cerebrale e ...