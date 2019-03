Marco Cappato | «A Napoli il 16 e il 17 marzo per la politica dei non rassegnati»

ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2019) Si dice “cambiamento climatico” ma non si fa niente per fermarlo. Si dice “democrazia” ma non la si pratica. Si dice “lavoro” ma non lo si traduce in guadagno. In, tra il dire e il fare c’è un abisso. Tutti dicono di volere il potere per cambiare le cose ma, una volta ottenuto il potere, non cambiano nulla., il politico radicale che pratica la disobbedienza per affermare con la nonviolenza diritti e libertà civili, pensa che non si debba aspettare che i potenti decidano mentre stiamo auto-distruggendo la materia prima della nostra sussistenza – l’ambiente – e allargando il divario tra poveri e ricchi, tra chi può permettersi ambienti salubri, buone scuole, giustizia in caso di abuso e chi invece non può.Per questo, tra il Dire e il Fareci ha messo un Noi. Il cambiamento – è la sua idea – si fa con le persone. Non con i voti da contare una volta ...

