Malattie da pneumococco | lo “scudo” è il vaccino

(Di sabato 9 marzo 2019) La malattia invasiva dain Italia è un problema che riguarda principalmente bambini e anziani. “Parliamo di circa 1.500 casi l’anno in tutto, mentre sono circa 70 solo nella fascia 0-5 anni. Possono sembrare pochi, ma bisogna considerare che si tratta di patologie, come meningiti e sepsi, davvero molto invasive e gravi. Loprovoca anche polmoniti e otiti più o meno severe. La vaccinazione è stata inserita nel Calendario nazionale e nei vari calendari regionali ormai da alcuni anni proprio per controllare la diffusione di questee si esegue a 3, 5 e 11 mesi di età“. A evidenziarlo Fortunato D’Ancona, ricercatore del dipartimentoinfettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Lo Streptococcus Pneumoniae è responsabile, in particolar modo nei bambini di età inferiore ai 5 anni, di una percentuale consistente di ...

