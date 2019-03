Mafia | l' ex dem Ruggirello intercettato rivela Benedetto autismo L' affare

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) ... e che il Servizio Sanitario Nazionale nonché le ASP locali, alla luce di questi fatti, comincino a gestire il mondo della assistenza e del trattamento del disturbo dello spettro autistico in modo ...

giusydevivo61 : RT @blogsicilia: L'arresto dell'ex dem Ruggirello, Cancelleri: 'Pd sia commissariato per mafia' - - Paesedellanima : RT @blogsicilia: L'arresto dell'ex dem Ruggirello, Cancelleri: 'Pd sia commissariato per mafia' - - dstVoid : RT @blogsicilia: L'arresto dell'ex dem Ruggirello, Cancelleri: 'Pd sia commissariato per mafia' - -