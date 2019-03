Lunedì pomeriggio presentazione del Torneo Internazionale città di Lamezia Terme 4°

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Lunedì 4 e martedì 5 febbraio 2019 (pomeriggio) : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 4 e martedì 5 febbraio (pomeriggio) 2019: L’evento riguardante il sollevamento pesi viene rimandato per rispetto ad Adela… Isaac rivela a Elsa di essere il padre del bambino di Antolina. Lei per reazione si infuria e fugge da casa… Tiburcio, sia pure con una certa fatica, riesce a sollevare il bilanciere e così diventa l’uomo più forte del mondo… Elsa scappa lontano e Isaac ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia : in Italia Lunedì pomeriggio : ...della cattura del terrorista Cesare Battisti! Finalmente giustizia sarà fatta per l'assassino Italiano e compagno di ideali di uno dei governi più corrotti che siano mai esistiti al mondo, PT,': ha ...

Battisti in Italia Lunedì pomeriggio - Bonafede : «Sconterà l'ergastolo» Romero : «Immediatamente espulso» : Il latitante partirà direttamente per il nostro Paese dopo l'arresto. In questo modo non potrà essere sottratto all'ergastolo, scrive il ministro della Giustizia. Il ministro dell'Interno boliviano conferma: «Sarà consegnato direttamente all'Italia»

Battisti in Italia Lunedì pomeriggio - Bonafede : «Sconterà l'ergastolo» : Il latitante partirà direttamente per il nostro Paese dopo l'arresto. In questo modo non potrà essere sottratto all'ergastolo, scrive il ministro della Giustizia

Cesare Battisti arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e occhiali da sole. Lunedì pomeriggio già in Italia. : Potrebbe essere riportato in Italia tra oggi e domani Cesare Battisti, arrestato in Bolivia mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra. Quel che è certo è che un aereo...