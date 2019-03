huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) L'del Dragone si allunga suidi. Il Governo sta lavorando da diverse settimane al Memorandum d'intesa sull'adesione alla nuova ViaSeta, l'iniziativa strategica cinese per lo sviluppo di nuovi canali commerciali nel continente eurasiatico che fa gola all'Italia ma indispettisce gli alleati occidentali. L'obiettivo dell'esecutivo gialloverde è di arrivare pronti per la firma il 22 marzo, quando il presidente cinese Xi Jinping sarà a Roma. I rapItalia esi sono fatti sempre più intensi negli ultimi mesi. Non è un caso quindi che venerdì i rappresentanti del porto di Quingdao hanno visitato per la prima volta gli scali die di Vado ligure, in cui sono partner dell'operazione di costruzionepiattaforma contenitori, in quanto azionisti al 9%società Apm terminal Vado ligure. Il chairman ...

giacomovignali1 : RT @tgjwsite: 'L'uomo ha vita breve e piena di sofferenze Spunta come un fiore e poi appassisce Come un'ombra svanisce Gli anni della nostr… - giangio87 : RT @HuffPostItalia: L'ombra della Cina sui porti di Genova e Trieste - HuffPostItalia : L'ombra della Cina sui porti di Genova e Trieste -