Lo sviluppo del Mezzogiorno | dall' intervento straordinario alla strategia euromediterranea

Montagna - 48 milioni per sanità e sviluppo del territorio : "La Regione con questi 48 milioni mira a intervenire, oltre che sul sistema della salute, anche a favore della Montagna: dagli interventi sulla sicurezza ambientale a quelli per gli impianti sciistici,...

Per i big del 5G l'affaire Huawei rischia di bloccare lo sviluppo delle reti : Se abbiamo sbagliato qualcosa? Forse abbiamo sottovalutato il livello di questa sfida, tecnica o politica che sia». Sarebbe intuitivo immaginare che l'azione del governo americano contro Huawei e la ...

Amy Hennig : "il modello di sviluppo AAA non è sostenibile. Qualcosa deve cambiare" : Che Qualcosa non stia funzionando sempre al meglio nell'industria AAA di questi giorni sembra evidente. I licenziamenti più o meno di massa si stanno sprecando e purtroppo ci sono state vicende come quella di Visceral Games, un team estremamente talentuoso che ora, semplicemente, non esiste più. Le cose devono cambiare? Secondo Amy Hennig, che con lo Star Wars di Visceral ha avuto direttamente a che fare, un cambiamento è inevitabile.La creative ...

Un nuovo filmato su Cyberpunk 2077 tratta lo sviluppo del gioco e molto altro : CD Projekt RED e Sony Interactive Entertainment hanno condiviso un nuovo interessante filmato nel quale viene trattato lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Come riporta Twinfinite, nel video possiamo vedere il CEO Marcin Iwiński, ma anche altri sviluppatori quali il Level Designer Miles Tost e la community Lead Marcin Momot, mentre ci narrano dello sviluppo del gioco.Possiamo dunque capire per quale motivo ci vuole così tanto per vedere Cyberpunk ...

07-MAR-2019 - Area 2 - sviluppo - analisi - bilancio - attivazione finanziamenti U.E. [Dipartimento del turismo - dello sport e dello spettacolo] : Sessione informativa in videoconferenza presso Dipartimento Regionale turismo - Sala Borsellino - Via Notarbartolo 9 - Palermo, martedì 12 marzo 2019, dalle ore 10,00. Evento curato dall'Ufficio di ...

Conferme del ruolo causale delle malattie della tiroide sullo sviluppo della fibrillazione atriale : Due articoli pubblicati su una rivista prestigiosa hanno valutato la relazione fra alterazioni della funzione della tiroide e sviluppo di fibrillazione atriale. I risultati hanno indicato una relazione causa-effetto fra le prime e la seconda. In una delle due ricerche sono stati selezionati 37.100 soggetti, in base a caratteristiche genetiche che indicassero un rischio elevato di aumento del TSH e di comparsa di fibrillazione atriale. ...

Il Ministero dello sviluppo Economico presenta il Fondo Nazionale Innovazione : presentato dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio il F.N.I. (Fondo Nazionale Innovazione), che opera esclusivamente attraverso metodologie di Venture Capital ovvero investimenti finalizzati alle startup e le piccole e medie imprese italiane che scelgono di lavorare nel campo dell'Innovazione tecnologica. Un campo ad oggi sempre più in via di Sviluppo sia sul territorio Nazionale che interNazionale a fronte della così ...

Festival della salute globale - incontri per parlare anche di sviluppo e pace : ... al Nord come al Sud del mondo, sia in senso disciplinare, perché ci si avvale del contributo non solo delle scienze mediche ma anche di quelle sociali e umane, dell'economia, del diritto. «Vogliamo ...

Tasse e lavoro : idee per un modello di sviluppo davvero alternativo : Tutto questo sottende anche un nuovo ruolo dello Stato innovatore e imprenditore: capace di riequilibrare il rapporto politica-economia; chiamato ad assumersi investimenti a rischio di interesse ...

Romania : vice premier Birchall - grandi opportunità per sviluppo nella regione del Mar Nero : ... il divario tra ricchi e poveri, l'inasprimento delle condizioni finanziarie, la prospettiva di una Brexit senza accordo, rappresentano "fattori di rischio che possono destabilizzare un'economia ...

La sezione Labs dell’app Google vi permette di testare funzioni ancora in fase di sviluppo : Google ha introdotto nell'ultima beta della sua app una nuova sezione, chiamata Labs, che permette di provare in anteprima nuove funzioni ancora in fase di sviluppo. L'articolo La sezione Labs dell’app Google vi permette di testare funzioni ancora in fase di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Stato Maggiore russo svela lo sviluppo della strategia USA "Cavallo di Troia" - : Il Pentagono ha iniziato a sviluppare la nuova strategia di guerra "Cavallo di Troia", ha detto il Capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate e Primo Vice Ministro dell'Esercito della Difesa ...

Bmw e Daimler : maxi alleanza per lo sviluppo della guida autonoma : Daimler e BMW collaboreranno insieme per lo sviluppo di auto a guida autonoma. Oggi una nota congiunta dei due costruttori tedeschi di auto di lusso che annuncia la firma di un memorandum d'intesa per ...

Conferme del ruolo causale delle malattie della tiroide sullo sviluppo della fibrillazione atriale : Due articoli hanno valutato la relazione fra alterazioni della funzione della tiroide e sviluppo di fibrillazione atriale indicando una relazione causa-effetto fra le prime e la seconda.