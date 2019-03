LIVE Sport Invernali | DIRETTA 9 marzo | De Fabiani bene nella 50 km | attesa per il gigante

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladeglidi oggi, sabato 9: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata mediana del secondo weekend di gare del mese.OAvi propone ladeglidi oggi, sabato 9: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00 con i Mondiali di short track. Buon divertimento a tutti (Foto: Renzo Brico)Il programma completo deglidi oggi (sabato 9CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA

Sport_Mediaset : ???? #SerieA 27^giornata ??? #JuventusUdinese ? 20:30 #AllianzStadium 1?1? #Juventus (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barza… - giannicpd : Seguimi IN DIRETTA e fai il tifo per me - OA_Sport : #ciclismo Segui con noi la DIRETTA LIVE delle #StradeBianche, una delle corse più affascinanti del calendario itali… -