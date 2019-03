LIVE Sci di fondo | 50 km Oslo 2019 in DIRETTA | Francesco De Fabiani nel gruppo di testa!

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : Hirscher può brindare all’ottava Coppa del Mondo. Prima manche spostata alle 11.30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Potrebbe essere il giorno della conquista della Coppa del Mondo generale per l’austriaco Marcel Hirscher, davvero a un passo dalla sua ottava sfera di cristallo consecutiva, vinta per l’ennesima volta Prima delle finali. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il grande favorito della gara ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 marzo : Mondiali biathlon e short track - tanto sci alpino e snowboard. Un sabato da batticuore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 9 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata mediana del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

LIVE Sci di fondo - 50 km Oslo 2019 in DIRETTA : norvegesi favoriti - De Fabiani ci prova nel Tempio di Holmenkollen : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km a tecnica classica maschile di Oslo, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Il Tempio di Holmenkollen è pronto ad accogliere 45 uomini pronti ad affrontare la fatica più lunga di questa Coppa del Mondo, ma anche la più celebrata, e senz’altro quella che più va a mescolarsi con la festa popolare che le gira intorno. Tutti i migliori hanno deciso di prendere il via: ...

LIVE Sci alpino - Slalom Spindleryv Mlyn 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin vs Petra Vlhova - nuovo duello di fuoco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Vlhova ha dimostrato di essere la più forte in gigante al momento ma Shiffrin vuole difendere dall’assalto della slovena il trono di miglior Slalomista Sarà come al solito sfida a due con Vlhova galvanizzata dal successo di ieri nel gigante ma un po’ in calo sui pali stretti e la ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : Hirscher può brindare all’ottava Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Potrebbe essere il giorno della conquista della Coppa del Mondo generale per l’austriaco Marcel Hirscher, davvero a un passo dalla sua ottava sfera di cristallo consecutiva, vinta per l’ennesima volta prima delle finali. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il grande favorito della gara ...

LIVE Slalom speciale Spindleruv Mlyn 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile : 1ª manche ore 10.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Spindleruv Mlyn 2019 Cerna Svaty Petr, trentunesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

LIVE Slalom gigante Kranjska Gora 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manche ore 09.30 : diretta Slalom gigante Kranjska Gora, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Kranjska Gora 2019 Podkoren 3, trentatreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

LIVE Short track - Mondiali 2019 in DIRETTA : 8 marzo - Valcepina - Mascitto e Dotti accedono alle semifinali dei 1500 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Short track a Sofia. Un venerdì dedicato completamente alle batterie e ai quarti di finale di 500, 1000 e 15000 metri sia in campo femminile che in quello maschile. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per l’esordio di Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata. La valtellinese è senza alcun dubbio la ...

Sciopero generale : coinvolti trasporti - scuole e sanità. LIVE : Sciopero generale: coinvolti trasporti, scuole e sanità. LIVE Giornata di mobilitazione nelle città, con agitazioni promosse dai sindacati che riguarderanno molti settori. Colpiti in particolare i trasporti. LIVEBLOG Parole chiave: Sciopero_trasporti ...

LIVE Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino per il podio - Goggia mina vagante : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullanemtno di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom Gigante della ...

Antonello Venditti riporta a Roma 'Sotto il segno dei pesci' : il LIVE al Palalottomatica : Fa un tris nella sua città. Sono passati quarant'anni, anzi quarantuno, da quel 1978 nel quale Antonello Venditti scrisse 'Sotto il segno dei pesci', l'album che lui considera il più importante di una ...

Smog : da domani attive le misure di primo LIVEllo a Brescia e Mantova : domani saranno attivate le misure temporanee di primo livello nelle province di Brescia e Mantova (comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). La decisione è stata presa alla luce del superamento dei valori di PM10 per 4 giorni consecutivi a Brescia e per 7 giorni consecutivi a Mantova e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni. Restano attive le limitazioni a Milano (pur in presenza ...

Domenica LIVE : Chando Erik Luna lascia Grecia Colmenares - è ufficiale : La nuova puntata di Domenica Live, il talk-show della Domenica condotto da Barbara D'Urso, ha riservato ai telespettatori grandi colpi di scena. In particolare, è apparso nelle vesti di ospite in studio l'attore di origini spagnole Chando Erik Luna, il quale ha dichiarato ai microfoni del programma di aver lasciato l'ormai ex-naufraga Grecia Colmenares. Chando Erik Luna ha lasciato Grecia Colmenares La brutale conferma dell'addio di Chando Erik ...