LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2019 in DIRETTA | Hirscher può brindare all’ottava

LIVE Slalom speciale Spindleruv Mlyn 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile : 1ª manche ore 10.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Spindleruv Mlyn 2019 Cerna Svaty Petr, trentunesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

LIVE Slalom gigante Kranjska Gora 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manche ore 09.30 : diretta Slalom gigante Kranjska Gora, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Kranjska Gora 2019 Podkoren 3, trentatreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

LIVE Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : si riparte alle 13.30 - Federica Brignone si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullamento di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom Gigante della ...

LIVE Short track - Mondiali 2019 in DIRETTA : 8 marzo - Valcepina - Mascitto e Dotti accedono alle semifinali dei 1500 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Short track a Sofia. Un venerdì dedicato completamente alle batterie e ai quarti di finale di 500, 1000 e 15000 metri sia in campo femminile che in quello maschile. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per l’esordio di Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata. La valtellinese è senza alcun dubbio la ...

Sciopero generale : coinvolti trasporti - scuole e sanità. LIVE : Sciopero generale: coinvolti trasporti, scuole e sanità. LIVE Giornata di mobilitazione nelle città, con agitazioni promosse dai sindacati che riguarderanno molti settori. Colpiti in particolare i trasporti. LIVEBLOG Parole chiave: Sciopero_trasporti ...

Antonello Venditti riporta a Roma 'Sotto il segno dei pesci' : il LIVE al Palalottomatica : Fa un tris nella sua città. Sono passati quarant'anni, anzi quarantuno, da quel 1978 nel quale Antonello Venditti scrisse 'Sotto il segno dei pesci', l'album che lui considera il più importante di una ...

Smog : da domani attive le misure di primo LIVEllo a Brescia e Mantova : domani saranno attivate le misure temporanee di primo livello nelle province di Brescia e Mantova (comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). La decisione è stata presa alla luce del superamento dei valori di PM10 per 4 giorni consecutivi a Brescia e per 7 giorni consecutivi a Mantova e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni. Restano attive le limitazioni a Milano (pur in presenza ...

Domenica LIVE : Chando Erik Luna lascia Grecia Colmenares - è ufficiale : La nuova puntata di Domenica Live, il talk-show della Domenica condotto da Barbara D'Urso, ha riservato ai telespettatori grandi colpi di scena. In particolare, è apparso nelle vesti di ospite in studio l'attore di origini spagnole Chando Erik Luna, il quale ha dichiarato ai microfoni del programma di aver lasciato l'ormai ex-naufraga Grecia Colmenares. Chando Erik Luna ha lasciato Grecia Colmenares La brutale conferma dell'addio di Chando Erik ...

LIVE Sci di fondo - 50 km Mondiali 2019 in DIRETTA : Holund va in fuga e vince. De Fabiani fuori dai 10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 50 km tl mass start maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, domenica 3 marzo, alle ore 13.00 scatterà la competizione. Per la Nazionale italiana saranno in gara Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Stefano Gardener. Come per la gara maschile dello skiathlon, anche nella 50 km tl con partenza in linea è davvero difficile ...

LIVE Sci alpino - SuperG Kvitfjell 2019 in DIRETTA : Dominik Paris vince ancora e vola in testa alla classifica di specialità! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante maschile di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo la splendida vittoria di ieri nella discesa libera, Dominik Paris cerca il bis oggi alle ore 11.00 con l’idea di puntare alla classifica di SuperG. Per il meranese la rincorsa alla Coppa di specialità è quanto mai aperta, trovandosi a 6 punti dal leader vincent Kriechmayr, ed a 3 dalla seconda ...