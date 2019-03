L' Italia dei paesi fantasma | dalla Sicilia al Piemonte i borghi restano senza abitanti

Rugby - l'Inghilterra dei giganti demolisce l'Italia a Twickenham 57-14 : Sono 8 mete a due il che pare addirittura poco lusinghiero per la terza squadra al mondo oggi in formato XXXL: sono il coraggio e lo spirito di sacrificio di Parisse e compagni che, placcaggio dopo ...

TrenItalia offre biglietti scontati per chi va al concerto dei Metallica dell'8 maggio : Grande offerta per tutti i fan dei Metallica che andranno a vedere la band il prossimo 8 maggio: Trenitalia infatti mette a disposizione una vasta gamma di biglietti scontati per i possessori del biglietto del concerto, con sconti che si aggirano tra il 20% e il 50% del costo normale di un biglietto. L'offerta In occasione dell'unica data italiana dei Metallica, prevista il prossimo 8 maggio all'Ippodromo Snai di Milano, Trenitalia regala grandi ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Mancano ancora due anni, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo ...

Feltri - scandalo Italiano : "Sallusti in galera - i giudici non pagano un'ostia. Quegli idioti dei politici..." : È ufficiale, l' Italia in materia di libertà di stampa è come la Turchia. I giornalisti non allineati al regime e che scrivono cose sgradite devono andare in galera. Vengono condannati e blindati. Nel 2012 toccò ad Alessandro Sallusti, oggi direttore del Giornale, essere arrestato e confinato ai dom

Come guarire l’Italia dei senza cervello : Il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, ieri ha ricordato che tra i fattori interni che pesano sul rallentamento dell’Unione europea c’è un tema gigantesco legato “a un calo di fiducia che si riflette nei vari settori e nei vari paesi”. Nel fare questo esempio, Draghi ha prima cit

Paese mio bello l'Italia che cantava e canta - quattro voci in una sabato 9 alla chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi a Materdei. : ... per poi perdersi e carsicamente ritrovarsi, accumulando un bagaglio di esperienze che li ha visti prendere parte, tra l'altro, a molti degli spettacoli di Roberto De Simone, percorrendo poi ognuno ...

Nella setta - il libro dei due disegni di legge contro le sette d’Italia : Due disegni di legge per contrastare il problema, in parte ancora sconosciuto, quello delle sette in Italia. Si stima infatti che siano ben 4 milioni gli italiani intrappolati, direttamente o indirettamente, in queste organizzazioni totalitarie e succhia-risparmi, e che il numero di queste ultime superi quota 500. Alcuni parlamentari, capeggiati da Jole Santelli di Forza Italia, hanno presentato una proposta alla Camera sull’«introduzione ...

Tav - Francia : "Ue pronta a salire dal 40 al 50% dei finanziamenti - speriamo l'Italia dica sì" : Il tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Toninelli e i tecnici si è concluso con un nulla di fatto. Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno. Di Maio: "Ci riproviamo oggi"

Diffamazione - la Corte europea dei diritti umani condanna Italia per caso Sallusti : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla libertà d’espressione di Alessandro Sallusti ritenendo “manifestamente sproporzionata” la sua condanna al carcere per Diffamazione per due articoli pubblicati su Libero nel 2007, quotidiano che dirigeva allora. Nella sentenza, in cui i giudici hanno riconosciuto a Sallusti 12mila euro per danni morali, lui ne aveva chiesti 100mila, la Corte ...

Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue per sforamento dei limiti di biossido di azoto e per trattamento acque reflue : biossido di azoto e trattamento delle acque reflue: sono i due fronti su cui la Commissione europea va avanti nelle procedure di infrazione e deferisce l’Italia alla Corte di Giustizia Ue. Una decisione che era nell’aria già da qualche giorno e che si aggiunge alla lista dei deferimenti, delle sentenze e delle procedure ancora aperte nei confronti del nostro Paese in tema di ambiente. In particolare, l’Italia dovrà rispondere alla Corte Ue per ...

L'idea di Forza Italia : via l'equo canone dagli affitti dei locali commerciali : Roma 'Dobbiamo alzare di nuovo le saracinesche dei negozi, degli uffici delle botteghe delle nostre città, introducendo elementi di innovazione al passo con i tempi sia per i proprietari che per i ...