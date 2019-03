L' Isola dei famosi | Jo Squillo lascia il reality show | ' Ha rischiato di perdere la vita'

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) I colpi di scena all'dei2019 non mancano mai e dopo lo 'scandalo Riccardo Fogli', ecco che in queste ore si parla di Jo, una delle naufraghe protagonista di questa edizione, la quale ha dovuto fare i conti con un malessere che l'ha colpita e che in queste ore l'ha spinta a prendere una decisione importante sul suo percorso in Honduras. La cantante, infatti, ha deciso di abbandonare definitivamente il cast dele in queste ore sulle pagine del sito di Corona è stato rivelato che Joavrebbe addiritturadi morire in Honduras.La verità sull'addio di Joall'deiTutto è partito, stando alle indiscrezioni riportate sul sito Corona Magazine, da uno slogamento che ha avuto protagonista la povera Jo, in seguito ad un errore compiuto dalla produzione dell'dei. Dopo il problema alla caviglia, infatti, ...

