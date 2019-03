L' insulto della Cirinnà | Dio | Patria | Famiglia che vita de m…a

Edie Campbell - “troppo grassa per aprire la sfilata a Milano” : ecco come la modella si vendica dell’insulto : “Mi hanno detto che sono troppo grande. Ma ciò non significa troppo famosa, bensì troppo grassa“. È la denuncia che ha fatto la top model britannica Edie Campbell sul suo profilo Instagram. La 28 è a Milano per la Settimana della Moda Donna e, dopo aver chiuso giovedì la sfilata di Alberta Ferretti, avrebbe dovuto calcare la passerella di un altro celebre brand internazionale ma all’ultimo momento è stata esclusa perché, con il ...