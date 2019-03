L' importanza delle medie imprese | così belle e così poche al Sud

L'importanza delle alleanze nell'eredità della Merkel : ... la Cancelliera si riprende la scena con forza e consegna alla conferenza sulla sicurezza di Monaco un legato consistente sul ruolo della Germania nel mondo. L'incertezza sul futuro della coalizione ...

Dell'importanza delle barzellette sui luoghi di lavoro si è parlato anche a Davos : Vivere un clima disteso sul luogo del lavoro è la prima regola per un'azienda che funzioni. In uno dei panel dei lavori del World Economic Forum di Davos, è stato l'umorismo l'argomento di dibattito, e soprattutto la sua funzione all'interno di una comunità, ad esempio di lavoro. Ne ha parlato Christine Laurens, il cfo di AT Kearney, una società di consulenza di gestione globale americana che si concentra su questioni strategiche e operative dei ...

Visitate il museo di Oleggio per rivalutare l'importanza delle trivelle : Non sia visitato soltanto dalle scolaresche, il museo civico etnografico archeologico di Oleggio. Questo grande museo, sorprendente in un comune di soli 14.000 abitanti, sia visitato dai ministri, dai sottosegretari, dai parlamentari, dai consiglieri regionali, dai decisori tutti. In particolare l’a