Liga | l' Atletico Madrid batte il Leganes | decide Saul su rigore

Pronostico Atletico Madrid vs Leganes - La Liga 09-03-2019 e Analisi : La Liga, 27^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Leganes, sabato 9 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Atletico Madrid-Leganes, in programma sabato 9 marzo. In palio il secondo posto, ma non solo. Perché Atletico-Leganes è un quasi derby di Madrid. I colchoneros, alla vigilia della sfida di Champions contro la Juventus, hanno sette punti di ritardo dal Barcellona, mentre gli ...

Liga : l'Atletico avvisa la Juve - la difesa è un capolavoro : TORINO - Due calci da fermo, due gol di Morata. l'Atletico Madrid fa vedere ...

Liga : doppietta di Morata - l'Atletico tiene aperto il campionato : C'è ancora una Liga , merito dell' Atletico Madrid che nella 26esima giornata passa 2-0 contro la Real Sociedad e rimane a 7 punti dal Barcellona. Decidono due colpi di testa di Alvaro Morata che nel ...

LaLiga Atletico Madrid : vittoria 2-0 in trasferta contro la Real Sociedad. Doppietta per Morata : All’Anoeta di San Sebastian l’Atletico Madrid vince in dieci grazie alla prima Doppietta di Morata. La squadra di Simeone mantiene invariato il distacco dalla capolista Barcellona.Prosegue l’ottimo momento dal punto di vista dei risultati per l’Atletico Madrid che, al termine di una prova sofferta sopratutto nella ripresa, si aggiudica tre fondamentali punti contro un’ottima Real Sociedad. Una vittoria importante ...

Liga : l'Eibar supera di misura il Celta Vigo - Atletico Madrid a San Sebastian : TORINO - L' Eibar sale al nono posto nella Liga spagnola battendo di misura il ...

LaLiga Atletico Madrid : Simeone non pensa alla Juve : A dieci giorni dalla sfida di Champions con i bianconeri, l’Atletico Madrid farà visita alla Real Sociedad in una gara che potrebbe decidere il titolo della Liga.Atletico Madrid, Simeone – E’ un Atletico Madrid carico al punto giusto quello che nel pomeriggio affronterà la Real Sociedad a San Sebastian. Si tratta di una gara di fondamentale importanza per la corsa al titolo di Campione di Spagna, che Diego Pablo Simeone ha ...

Probabili Formazioni Sociedad-Atletico Madrid - La Liga 03-03-2019 : La Liga 2018-2019, le Probabili Formazioni di Real Sociedad-Atletico Madrid, 26^ giornata, domenica 3 marzo ore 18.30. Morata in campo dal 1′.Probabili Formazioni Real Sociedad-Atletico Madrid // Una delle sfide più interessanti della giornata numero 26 sarà quella in programma all’Anoeta, dove i padroni di casa della Real Sociedad affronteranno l’Atletico Madrid.I colchoneros, in vista del ritorno degli ottavi di finale di ...

Pronostico Real Sociedad vs Atletico Madrid - La Liga 03-03-2019 e Analisi : La Liga, 26^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Atletico Madrid, domenica 3 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Real Sociedad-Atletico Madrid, in programma domenica 3 marzo. Nel 26° turno di Liga si gioca una gara di altissima classifica: all’Anoeta si affrontano due squadre che promettono spettacolo. I Colchoneros dovranno difendere il secondo posto e mantenere invariato ...

Liga : il Real Madrid vince con due rigori - Morata si sblocca per l'Atletico : Il Real Madrid vince per 2-1 sul campo del Levante grazie a due calci di rigore e rimane a 2 punti dall' Atletico Madrid secondo, mentre il Barcellona capolista è a +9. A segno per i Blancos Karim ...

Liga : si sblocca Morata - l'Atletico piega 2-0 il Villarreal : l'Atletico Madrid supera in casa 2-0 il Villarreal e consolida il secondo posto nella classifica della Liga. Decidono le reti di Morata alla mezz'ora del primo tempo, primo gol con la nuova maglia, e ...

Liga - Atletico Madrid-Villarreal 2-0 - di Morata e Saul i gol vincenti : Attenta Juve, si è svegliato Alvaro Morata. L'ex bianconero segna la prima rete di questa sua travagliata stagione con l'Atletico e regala al club di Madrid un successo importantissimo. Anche perché ...

25a Liga - Atlético Madrid-Villareal : 2-0. Si sblocca Morata. : 25a Liga, Atlético Madrid-Villareal: 2-0. Si sblocca Morata. L’Atlético Madrid ha sorpreso la Juve di Max Allegri nell’andata degli ottavi di Champions. Il 2-0 subito al Wanda Metropolitano dai bianconeri è una “mezza sentenza” – considerando la solidità difensiva della rojiblanca – ma i campioni d’Italia faranno il possibile per regalare un pass eroico ai quarti di finale di Champions. Anche oggi, a ...

La Liga Atletico Madrid : come affronterà il Villarreal dopo la vittoria con la Juventus? : dopo la vittoria in Champions con i bianconeri, i Colchoneros se la vedranno al Wanda Metropolitano con il Villarreal. Simeone ha pochi dubbi sulla formazione. In un clima disteso dopo l’ottima prestazione mostrata in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid si appresta a sfidare domani pomeriggio alle 16.15 e ancora una volta al ”Wanda Metropolitano” il Villarreal, reduce dal 3-0 contro il Siviglia nello ...

Pronostico Atletico Madrid vs Villarreal - La Liga 24-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio. La vittoria di ”Vallecas” contro il Rayo Vallecano ha riacceso le speranze di titolo dell’Atletico Madrid, ora a -7 dalla capolista Barcellona. Aspettando il ritorno degli ottavi di Champions League a ...