Liga | il Barcellona batte il Rayo 3-1 e ritorna a +7 dall' Atletico

Barcellona - Valverde : “La Liga non è ancora chiusa” : Sette punti di vantaggio sull’Atletico Madrid e 12 sul Real. Nonostante questo, ci va con i piedi di piombo l’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde. Quanto successo ai “blancos” e al Psg in Champions è la dimostrazione che i quarti andranno conquistati sul campo, non col blasone. Ernesto Valverde evita i facili entusiasmi alla vigilia della gara col Rayo Vallecano e a pochi giorni dal ritorno col Lione. Occhi ...

Pronostico Barcellona vs Rayo Vallecano - La Liga 09-03-2019 e Analisi : La Liga, 27^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Rayo Vallecano, sabato 9 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Barcellona-Rayo Vallecano, in programma sabato 9 marzo. Dopo aver battuto per due volte il Real Madrid in una settimana, il Barcellona è pronto a rivolgere nuovamente le proprie attenzioni sul campionato. La squadra allenata da Ernesto Valverde, attualmente è a +7 ...

Video/ Real Madrid Barcellona - 0-1 - : highlights e gol della partita - Liga - : Video Real Madrid Barcellona, risultato finale 0-1, highlights e i gol della partita, valida nella 26giornata della Liga. Rakitic espugna il Bernabeu.

LaLiga : il Barcellona vince il Clasico e il campionato è sempre più vicino : A distanza di tre giorni dalla vittoria del Clasico in Copa del Rey, il Barcellona si ripete al ”Bernabeu” con la rete decisiva di Rakitic nel primo tempo.Il Barcellona esclude il Real Madrid dalla corsa al titolo di Campione di Spagna. Per i blaugrana si è trattata della seconda vittoria in una settimana contro i Campioni d’Europa, dopo quella di Copa del Rey, e se l’Atletico Madrid oggi pomeriggio dovesse commettere ...

VIDEO Real Madrid-Barcellona 0-1 - Highlights - gol e sintesi. Rakitic decide El Clasico della Liga : Basta un gol di Rakitic al 26′ del primo tempo al Barcellona per battere il Real Madrid nella sfida de LaLiga: El Clasico viene deciso da un delizioso colpo sotto del centrocampista blaugraa che scavalca il portiere avversario in uscita e manda il pallone ad insaccarsi inesorabilmente. Di seguito le immagini del gol. GLI Highlights DI Real Madrid-Barcellona 0-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

Insaziabile Barcellona - continua il banchetto al Bernabeu : Real Madrid strapazzato anche in Liga : I blaugrana si impongono di misura sui blancos senza però mai rischiare, il gol di Rakitic manda a meno dodici in classifica gli uomini di Solari Bastano i numeri per descrivere la netta superiorità del Barcellona sul Real Madrid negli ultimi Clasicos. Dodici vittorie al Bernabeu negli ultimi quindici anni, tante quante quelle ottenute dai blaugrana in tutta la propria storia fino al 2004. AFP/LaPresse Numeri impietosi, che dimostrano come ...

Calciomercato LaLiga : Boateng e Barcellona ai saluti? : Il giocatore ghanese, arrivato in prestito a Barcellona dal Sassuolo nel mese di gennaio, è stato escluso per la quarta volta dalla lista dei convocati.A meno di clamorose sorprese si chiuderà l’avventura di Kevin-Prince Boateng al Barcellona. Secondo quanto riporta FoxSports.it il giocatore ghanese ex Milan e Sassuolo, è stato nuovamente escluso dalla lista dei convocati. Arrivato a sorpresa nella finestra di mercato di gennaio ha ...

Real Madrid-Barcellona - La Liga 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi sabato 2 marzo si gioca Real Madrid-Barcellona, match valido per la 26^ giornata della Liga. Al Santiago Bernabeu andrà in scena l’imperdibile Clasico, la partita che ferma tutta la Spagna, il confronto diretto tra le due grandi corazzate pronte a sfidarsi in uno scontro titanico: i blaugrana occupano il primo posto in classifica con 7 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid e 9 sulle merengues che dunque devono assolutamente ...

Liga - regime fiscale per Barcellona e Real : annullata la decisione della Commissione : Nei confronti di quattro club spagnoli tra cui Real e Barcellona è stato concesso il regime fiscale che però non rappresenta un aiuto di stato. E’ quanto ha deciso la Corte Ue che ha cancellato la decisione della Commissione Ue che qualificava come aiuto di Stato il regime fiscale di quattro club di Calcio professionistici spagnoli. Quattro club (Barcellona, Real, Osasuna e Bilbao) hanno potuto beneficiare di una speciale ...

Liga 2018-2019 - 25giornata : tripletta Messi - Barcellona ribalta Siviglia. Getafe quarto : Ancora Leo Messi , ancora tre punti per il Barcellona , che allunga provvisoriamente a +10 in classifica sull'Atletico Madrid. L'argentino torna a fare il fenomeno e a farne le spese è questa volta il ...

Liga - Messi ne segna tre e stende il Siviglia : il Barcellona vola : Un super-Messi permette al Barcellona di imporsi nello stadio Ramon Sanchez Pizjuan, contro il Siviglia. Di 4-2 il punteggio a favore dei catalani, trascinati dalla tripletta del fuoriclasse argentino ...