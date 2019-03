Lezioni Gender a scuola | cosa sono | novità in Italia | bufala o verità?

correttainformazione

(Di sabato 9 marzo 2019)è un termine inglese che letteralmente significa “genere”, che viene utilizzato in riferimento non al sesso con cui nasciamo, ma quello che diventiamo nel corso della nostra vita. Più precisamente, secondo le teorieil sesso va considerato un dato biologico e naturale, mentre il genere un dato socio-culturale e psicologico. In sostanza si può nascere di sesso femminile ma sentirsi maschi, o viceversa.Questa è la ragione per cui si è parlato di introdurre dellenell’ambito dei programmi di educazione sessuale ine in altri Paesi europei. Trattandosi di un tema caldo che coinvolge l’intera società, suscitando non poche polemiche, cerchiamo di capirequestee se si tratta di unaoppure di un dato vero.Non è del tutto semplice spiegare in poche righesi intenda per teorie ...

